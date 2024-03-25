İtalya Merkez Bankası Başkanı: Enflasyondaki düşüş faiz indirimini mümkün kılıyor

Ekonomi

İtalya Merkez Bankası Başkanı Fabio Panetta, enflasyondaki aşağı doğru eğilimin faiz oranlarında bir indirimi mümkün kıldığını söyledi.

Panetta, Roma'da bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz indirim döngüsünü ne zaman başlatacağına ilişkin değerlendirmede bulundu.

ECB Yönetim Konseyi Üyesi de olan Panetta, Avro Bölgesi'nde enflasyonun ECB'nin yüzde 2 hedefine doğru ilerlediğini, bunun da faiz oranlarında bir indirimi mümkün kıldığını ifade etti.

Panetta, "ECB Yönetim Konseyi içinde özellikle son birkaç hafta içinde ortaya çıkan fikir birliği bu yöne işaret ediyor." diye konuştu.

Öte yandan, Almanya, Hollanda, Slovakya, İspanya, İrlanda ve Yunanistan merkez bankası başkanları, faiz indirimi için haziran ayını işaret etmişti.

ECB, Temmuz 2022'den bu yana art arda 10 toplantıda faiz oranlarını toplamda 450 baz puan artırmıştı. Eylül 2023'teki toplantısında mevduat faizini yüzde 4'e yükselten Banka, ekim, aralık ve ocak toplantılarında değişikliğe gitmedi.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, 20 Mart'ta, Bankanın muhtemelen Haziran 2024'te ilk faiz indirimine karar vermek için yeterli güvenceye sahip olacağını belirterek, "İlk faiz indiriminden sonra faizlerin izleyeceği yolu önceden taahhüt edemiyoruz." demişti.

Avrupa Merkez Bankası, faiz oranlarını belirlemek için 11 Nisan ve 6 Haziran'da toplanacak.