İthalat Rejimi Güncellendi - Son Dakika
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İthalat Rejimi Güncellendi

11.07.2026 09:35
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Ticaret Bakanlığı, 2026 yılı ithalat rejiminde değişiklikler ve ilave gümrük vergileri getirdi.

Ticaret Bakanlığınca 2026 yılı ithalat rejimine ilişkin ara değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenlemelerle ithalat rejimi, ilave gümrük vergisi, gözetim uygulamaları ve korunma önlemlerinde güncellemeye gidildi.

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan 2026 yılı ithalat rejimine ilişkin ara değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenlemeler kapsamında ithalat rejimi ve ilave gümrük vergisi kararlarında değişiklik yapılırken, gözetim uygulamaları güncellendi, bazı ürünlerde ise korunma önlemleri devreye alındı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 11 Temmuz 2026 tarihli ve 33307 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar" ile "İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar", yerli üretimin korunması, haksız rekabetin önlenmesi, istihdamın artırılması ve cari açığın azaltılması hedefleri doğrultusunda hazırlandı.

Düzenlemeler kapsamında, Türk Gümrük Tarife Cetveli'nde gümrük tarife istatistik pozisyonları ve eşya tanımlarında yapılan değişikliklere uyum sağlanması amacıyla İthalat Rejimi Kararı eki listeler ile İlave Gümrük Vergisi Kararı eki listelerinde gerekli güncellemeler yapıldı.

Gözetim uygulamaları genişletildi

İthalatta gözetim uygulamalarını düzenleyen tebliğlerde de değişikliğe gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğlerle 18 ürün grubuna ilişkin düzenleme yapıldı. Buna göre, 10 ürün grubunda gözetim birim fiyatları ve eşya kapsamı güncellenirken, 8 ürün grubunda gözetim kıymeti belirlendi. Böylece Ticaret Bakanlığınca uygulanan gözetim tebliği sayısı 192'ye yükseldi.

PET resin ithalatına korunma önlemi

Korunma önlemleri kapsamında ise "Polietilen Tereftalat (PET) Resin" ithalatına yönelik ton başına 120 dolar seviyesinde korunma önlemi uygulanmasına karar verildi. Düzenlemenin 19 Temmuz 2026 tarihinde yürürlüğe gireceği bildirildi.

Öte yandan, filmaşin ile polietilen tereftalat cips ithalatında uygulanmakta olan korunma önlemlerinin süresinin uzatılmasına yönelik soruşturma açılmasına ilişkin tebliğler de Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakanlık, yerli üretim ve istihdamın desteklenmesi ile sanayinin ihtiyaç duyduğu girdilerin etkin ve öngörülebilir şekilde temin edilmesi amacıyla ithalat politikalarının güncellenmeye devam edeceğini bildirdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ticaret Bakanlığı, Politika, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İthalat Rejimi Güncellendi - Son Dakika

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