İTO Anadolu Yakası Bölge Temsilciliği Maltepe\'de 286 bin üye için hizmete başladı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İTO'nun Anadolu Yakası Bölge Temsilciliği'nin Maltepe'deki yeni binasına taşınmasına ilişkin olarak, "Anadolu Yakası'nda bulunan 286 bin üyemiz için daha iyi faaliyet gösterebileceğimiz bir mekana kavuştuk. Üyelerimiz ticaret sicilinden faaliyet belgesine kadar her türlü Oda işlemini burada alabilecekler" ifadelerini kullandı.

İTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Oda'nın Anadolu Yakası Bölge Temsilciliği, Maltepe Cevizli Mahallesi'ndeki yeni binasında faaliyete geçti.

Temsilciliğin açılışında konuşan Avdagiç, Oda'nın Anadolu Yakası'nda ilk kez kendine ait bir binada hizmet vereceğini söyledi.

Avdagiç, Odanın Anadolu Yakası'nda uzun yıllardır hizmet verdiğini belirterek, "Önce Kadıköy'de üyelerimizle buluştuk, ardından Maltepe'de faaliyetimize devam ettik. Ancak bu ilçelerimizdeki hizmet binalarımızın hepsi kiralıktı. Yönetime geldiğimizde stratejik bir karar aldık ve temsilcilik binalarımızın kendimize ait, altyapıları güçlü mekanlarda faaliyet göstermesi için işe koyulduk." ifadelerini kullandı.

"Üyelerimizin önemli bir bölümü bu çevrede faaliyet gösteriyor"

Bu kapsamda Giyimkent temsilciliğini yenilediklerini, Perpa'nın altyapısını son teknolojiyle uyumlu hale getirdiklerini aktaran Avdagiç, Maltepe'deki binayı ise geçen yıl ağustos ayında satın aldıklarını kaydetti.

Avdagiç, "İTO olarak üyelerimize etkin ve hızlı hizmet verebilmek amacıyla Anadolu Yakası, Perpa, Giyimkent'teki bölge temsilciliklerimiz ile İDTM ve Çatalca'daki hizmet birimlerimizde mimari ve teknolojik altyapı çalışmaları yaptık" bilgisini verdi.

Avdagiç, lokasyonu özellikle seçtiklerini vurgulayarak, "Zira arkadaşlarımızın yaptığı incelemeler sonucunda bu bölgenin Anadolu Yakası'nın ticaret hayatında en hareketli muhit olduğunu, yolların kesişme noktasında bulunduğunu gördük. Gerçekten de üyelerimizin önemli bir bölümü bu çevrede faaliyet gösteriyor. Temsilcilik binamız da onlara en yakın noktada konumlanıyor" dedi.

Birinci katta SoftITo Yazılım-Bilişim Akademisi hizmet verecek

Yeni temsilciliğin İTO'nun Eminönü'ndeki Merkez Binası'nın verdiği hizmetleri sunacağını belirten Avdagiç, şunları kaydetti:

"Burasını, deyim yerindeyse Anadolu Yakası'ndaki 'minyatür İTO genel merkezi' gibi kurguladık. Binamızın birinci katında gurur kaynağımız olan projelerimizden SoftITo Yazılım-Bilişim Akademimiz hizmet verecek. Sektördeki kalifiye işgücü eksikliğine çözüm üretmek için kurduğumuz SoftITo Projemiz, 24 kişilik üç sınıfı ile burada olacak."

Taşınma sürecine ilişkin bilgi veren Avdagiç, "Aslında biz 18 Eylül 2026 tarihinde taşınmaya başladık ve 3 günde bu operasyonu tamamladık. 21 Eylül 2026 Pazartesi günü de hizmet vermeye başlamıştık" dedi.