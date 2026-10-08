İTO Anadolu Yakası Bölge Temsilciliği Maltepe'de 286 bin üye için hizmete başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İTO Anadolu Yakası Bölge Temsilciliği Maltepe'de 286 bin üye için hizmete başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İTO Anadolu Yakası Bölge Temsilciliği Maltepe\'de 286 bin üye için hizmete başladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İTO'nun Anadolu Yakası Bölge Temsilciliği, Maltepe Cevizli Mahallesi'ndeki yeni binasına taşınarak faaliyete başladı. Başkan Şekib Avdagiç, 286 bin üye için daha iyi hizmet verileceğini, binanın birinci katında SoftITo Yazılım-Bilişim Akademisi'nin de hizmet sunacağını belirtti.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İTO'nun Anadolu Yakası Bölge Temsilciliği'nin Maltepe'deki yeni binasına taşınmasına ilişkin olarak, "Anadolu Yakası'nda bulunan 286 bin üyemiz için daha iyi faaliyet gösterebileceğimiz bir mekana kavuştuk. Üyelerimiz ticaret sicilinden faaliyet belgesine kadar her türlü Oda işlemini burada alabilecekler" ifadelerini kullandı.

İTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Oda'nın Anadolu Yakası Bölge Temsilciliği, Maltepe Cevizli Mahallesi'ndeki yeni binasında faaliyete geçti.

Temsilciliğin açılışında konuşan Avdagiç, Oda'nın Anadolu Yakası'nda ilk kez kendine ait bir binada hizmet vereceğini söyledi.

Avdagiç, Odanın Anadolu Yakası'nda uzun yıllardır hizmet verdiğini belirterek, "Önce Kadıköy'de üyelerimizle buluştuk, ardından Maltepe'de faaliyetimize devam ettik. Ancak bu ilçelerimizdeki hizmet binalarımızın hepsi kiralıktı. Yönetime geldiğimizde stratejik bir karar aldık ve temsilcilik binalarımızın kendimize ait, altyapıları güçlü mekanlarda faaliyet göstermesi için işe koyulduk." ifadelerini kullandı.

"Üyelerimizin önemli bir bölümü bu çevrede faaliyet gösteriyor"

Bu kapsamda Giyimkent temsilciliğini yenilediklerini, Perpa'nın altyapısını son teknolojiyle uyumlu hale getirdiklerini aktaran Avdagiç, Maltepe'deki binayı ise geçen yıl ağustos ayında satın aldıklarını kaydetti.

Avdagiç, "İTO olarak üyelerimize etkin ve hızlı hizmet verebilmek amacıyla Anadolu Yakası, Perpa, Giyimkent'teki bölge temsilciliklerimiz ile İDTM ve Çatalca'daki hizmet birimlerimizde mimari ve teknolojik altyapı çalışmaları yaptık" bilgisini verdi.

Avdagiç, lokasyonu özellikle seçtiklerini vurgulayarak, "Zira arkadaşlarımızın yaptığı incelemeler sonucunda bu bölgenin Anadolu Yakası'nın ticaret hayatında en hareketli muhit olduğunu, yolların kesişme noktasında bulunduğunu gördük. Gerçekten de üyelerimizin önemli bir bölümü bu çevrede faaliyet gösteriyor. Temsilcilik binamız da onlara en yakın noktada konumlanıyor" dedi.

Birinci katta SoftITo Yazılım-Bilişim Akademisi hizmet verecek

Yeni temsilciliğin İTO'nun Eminönü'ndeki Merkez Binası'nın verdiği hizmetleri sunacağını belirten Avdagiç, şunları kaydetti:

"Burasını, deyim yerindeyse Anadolu Yakası'ndaki 'minyatür İTO genel merkezi' gibi kurguladık. Binamızın birinci katında gurur kaynağımız olan projelerimizden SoftITo Yazılım-Bilişim Akademimiz hizmet verecek. Sektördeki kalifiye işgücü eksikliğine çözüm üretmek için kurduğumuz SoftITo Projemiz, 24 kişilik üç sınıfı ile burada olacak."

Taşınma sürecine ilişkin bilgi veren Avdagiç, "Aslında biz 18 Eylül 2026 tarihinde taşınmaya başladık ve 3 günde bu operasyonu tamamladık. 21 Eylül 2026 Pazartesi günü de hizmet vermeye başlamıştık" dedi.

Kaynak: İHA
Anadolu YakasıŞekib AvdagiçYazılımCevizliMaltepeEkonomiGüncelİtoSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Turan bombası Son dakika olarak duyurdular Arda Turan bombası! Son dakika olarak duyurdular
Yahşihan Belediyesi soruşturması genişliyor: 9 şüpheli gözaltında, 2 bin 32 taşınmaza el konuldu Yahşihan Belediyesi soruşturması genişliyor: 9 şüpheli gözaltında, 2 bin 32 taşınmaza el konuldu
Sporla hayatını değiştirdi Son halini görenler tanıyamıyor Sporla hayatını değiştirdi! Son halini görenler tanıyamıyor
24 yıl sonra bir ilk ABD’den gelen haber piyasaları sarstı 24 yıl sonra bir ilk! ABD'den gelen haber piyasaları sarstı
Türkiye’nin gıda devi iflas etti Bir dönem zirveye oynamıştı Türkiye'nin gıda devi iflas etti! Bir dönem zirveye oynamıştı
Trabzonspor’dan 30 milyon euroya gitmişti Şimdi Galatasaray istiyor Trabzonspor'dan 30 milyon euroya gitmişti! Şimdi Galatasaray istiyor
14:22
İstanbul’da çöken binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltına alındı Enkazdaki 3 kişi aranıyor
İstanbul'da çöken binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltına alındı! Enkazdaki 3 kişi aranıyor
14:20
Bir istifa daha MHK’daki kriz VAR odasına sıçradı
Bir istifa daha! MHK'daki kriz VAR odasına sıçradı
14:17
Paylaşımı olay olmuştu İşte gözaltındaki Berna Laçin’in savunması
Paylaşımı olay olmuştu! İşte gözaltındaki Berna Laçin'in savunması
13:53
Galatasaray’da herkesi şaşırtan Barış Alper kararı
Galatasaray'da herkesi şaşırtan Barış Alper kararı
13:17
Yahşihan Belediyesi başkan yardımcısının mal varlığına bakın Tam 1630 taşınmaz
Yahşihan Belediyesi başkan yardımcısının mal varlığına bakın! Tam 1630 taşınmaz
12:43
Zorunlu eğitim süresi kısalacak mı Bakan Tekin’den yeni açıklama geldi
Zorunlu eğitim süresi kısalacak mı? Bakan Tekin'den yeni açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2026 14:38:03. #7.12#
SON DAKİKA: İTO Anadolu Yakası Bölge Temsilciliği Maltepe'de 286 bin üye için hizmete başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei