İTO'ya göre İstanbul'da özel üniversite eğitim ücreti Eylül'de yüzde 55,21 arttı - Son Dakika
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İTO'ya göre İstanbul'da özel üniversite eğitim ücreti Eylül'de yüzde 55,21 arttı

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İTO, 2026 Eylül'de İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ürünün yüzde 55,21 artışla özel üniversite eğitim ücreti, en fazla azalanın ise yüzde 28,32 gerilemeyle erik olduğunu açıkladı. İTO'ya göre indeksteki 336 ana üründen 207'sinin fiyatı artarken 43'ünün fiyatı azaldı.

İTO 2026 Eylül ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı. İstanbul'da Eylül ayında en fazla artış yüzde 55,21 ile özel üniversite eğitim ücretlerinde oldu. Erik ise yüzde 28,32 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla geçtiğimiz 2026 Eylül ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri oranlarıyla birlikte açıkladı. Bir önceki aya göre indekste yer alan 336 adet ana üründen 207 adet ürünün fiyatında artış izlenirken, 43 adet ürünün fiyatında azalış görüldü.

Eylül ayında özel üniversite eğitim ücretleri yüzde 55,21 arttı

2026 Eylül ayında Eğitim Harcamaları grubunda yer alan Özel Üniversite Eğitim Ücretleri yüzde 55,21 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Fiyatında artış yaşanan diğer ürünlerin bazıları; Eğitim Harcamaları grubunda yer alan Özel Lise Eğitim Ücreti yüzde 50,51, Özel İlköğretim Eğitim Ücreti yüzde 48,72, Giyim ve Ayakkabı grubunda yer alan Okul Kıyafetleri yüzde 26,70, Giyim Harcamaları grubunda yer alan Çocuk Pantolon yüzde 24,30, Gıda ve Alkolsüz İçecekler grubunda yer alan Patlıcan yüzde 22,85, Ulaştırma Harcamaları grubunda yer alan Akaryakıt (Dizel/Motorin) yüzde 20,66, Ev Eşyası Harcamaları grubunda yer alan Battaniye yüzde 14,69, Eğlence Kültür Harcamaları grubunda yer alan Özel Televizyon Yayın Hizm. yüzde 13,37, Gıda ve Alkolsüz İçecekler grubunda yer alan Ispanak yüzde 12,59, Haberleşme Harcamaları grubunda yer alan Cep Telefonu yüzde 10,49, Ev Eşyası Harcamaları grubunda yer alan Bulaşık Makinesi yüzde 10, Ulaştırma Harcamaları grubunda yer alan Otomobil (Benzinli) yüzde 8,35, Ulaştırma Harcamaları grubunda yer alan Akaryakıt (Benzin) yüzde 8,17, Eğitim Harcamaları grubunda yer alan Kalem yüzde 6,56, Gıda ve Alkolsüz İçecekler grubunda yer alan Yumurta yüzde 6,46 oldu.

Eylül ayında erik fiyatı yüzde 28,32 ucuzladı

2026 Eylül ayında Gıda ve Alkolsüz İçecekler Harcama grubunda yer alan Erik, fiyatı yüzde 28,32 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu. Fiyatında azalış izlenen diğer ürünlerin bazıları; Gıda ve Alkolsüz İçecekler grubunda yer alan Üzüm yüzde 23,45, Ulaştırma Harcamaları grubunda yer alan Araç Kiralama Ücreti (Günlük) yüzde 22,98, Gıda ve Alkolsüz İçecekler grubunda yer alan Çarliston Biber yüzde 20,81, Sivri Biber yüzde 20,80, Kuru Soğan yüzde 18,76, Armut yüzde 14,92, Yeşil Soğan yüzde 14,72, Limon yüzde 14,32, Kavun yüzde 8,54, Dolmalık Biber yüzde 7,62, Karpuz yüzde 7,52, Ulaştırma Harcamaları grubunda yer alan Şehirlerarası Otobüs Bilet Ücreti yüzde 6,89, Gıda ve Alkolsüz İçecekler grubunda yer alan Kabak yüzde 6,58, Ulaştırma Harcamaları grubunda yer alan Uçak Bilet Ücreti yüzde 6,45, Gıda ve Alkolsüz İçecekler grubunda yer alan Elma yüzde 6,04 oldu.

Kaynak: İHA
İstanbulEkonomiEğitimEylülİtoSon Dakika

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