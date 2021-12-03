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İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencileri 5. Ulusal Kutup Bilimleri Çalıştayı ve İkinci Kutup Şenliği'nde - Son Dakika

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencileri 5. Ulusal Kutup Bilimleri Çalıştayı ve İkinci Kutup Şenliği'nde

03.12.2021 13:01
İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencileri 5. Ulusal Kutup Bilimleri Çalıştayı ve İkinci Kutup Şenliği'nde

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencileri, 5. Ulusal Kutup Bilimleri Çalıştayı ve İkinci Kutup Şenliği'ne 8 proje ile katıldı.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencileri, 5. Ulusal Kutup Bilimleri Çalıştayı ve İkinci Kutup Şenliği'ne 8 proje ile katıldı.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji'nden yapılan açıklamaya göre, proje modelli lise eğitimi kapsamında ulusal ve uluslararası bilimsel proje yarışmalarına yönlendirilen İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencileri, projelerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal'a sundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen getiren İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurucu Temsilcisi Serhat Özeren, araştıran, soran-sorgulayan, bilimsel düşünceyi benimseyen ve teknoloji üreten bireyler yetiştirmeye devam edeceklerini belirtti.

Projeler

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Bahçeşehir Kampüsü Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencisi Eliz Atay, fizik öğretmeni Özkan Yılmaz'ın danışmanlığında "Dalga Enerjisi", İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Bahçeşehir Kampüsü Anadolu Lisesi öğrencileri Sermila Su Külekçi, Zeynep Ocak ve Turan Selim Şirin coğrafya öğretmeni Ferid Demirdaş'ın danışmanlığında "Pandoranın Kutusu Açılıyor Mu?", İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Bahçeşehir Kampüsü Anadolu Lisesi öğrencileri Aybüke Saral ve Yağız Buğra Kaya fizik öğretmeni Özkan Yılmaz'ın danışmanlığında "Diyatome Mucizesi", İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Florya Kampüsü Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri Zümra İdil Şener, Lidia Zagaia ve Egemen Ersoy fizik öğretmeni Fahri Canberk Aydın'ın danışmanlığında "Kutuplarda Kullanılmak Üzere Yenilebilir Film Ambalajlar", İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Samsun Kampüsü Anadolu Lisesi öğrencileri Muhammet Emir Aydın ve Kerime İrem Pıçaklı, coğrafya öğretmeni Buse Şahin'in danışmanlığında "Bakteri ve Virüs Örneği Toplayan Kutup Otonom Araç Tasarımı", İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Acıbadem Kampüsü Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri Nehir Naz Tabaş, Berra Avcılar ve Zeynep Sude Üstün "Piezo Üreteç Destekli Termohalin Döngüsü Takip Cihazı" projeleri ile 5. Ulusal Kutup Bilimleri Çalıştayı ve İkinci Kutup Şenliği'ne katıldı.

2204 C Lise Öğrencileri TÜBİTAK Kutup Araştırma Proje yarışmasında Fiziki Bilimler alanında Türkiye ikinciliği ödüllünü kazanan İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Tuzla Kampüsü Lisesi öğrencileri Berke Çiçek ve Alper Çamlı, danışmanlığını fizik öğretmeni Selami Eraslan'ın yaptığı "Antarktika Atmosferinde UV Işığının Ozon Konsantrasyonu Üzerindeki Etkisinin Ölçülmesi (Piricet)" projesiyle, canlı bilimleri alanında Türkiye ikinciliği ödülünü kazanan İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Çanakkale Biga Kampüsü öğrencileri Zeynep Doğan ve Miray Yılmaz da danışmanlığını biyoloji öğretmeni Selen Çakas Coşkun'un yaptığı "Peto Paradoksuna Biyoinformatik Yaklaşım" projesiyle 5. Ulusal Kutup Bilimleri Çalıştayı ve İkinci Kutup Şenliği'nde yerlerini aldı.

İstanbul Teknik Üniversitesi, Pandoranın Kutusu, Doğa Koleji, Lise, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencileri 5. Ulusal Kutup Bilimleri Çalıştayı ve İkinci Kutup Şenliği'nde - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencileri 5. Ulusal Kutup Bilimleri Çalıştayı ve İkinci Kutup Şenliği'nde - Son Dakika
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