İYİ Partili Yılmaz gençlerin beyin göçünü gözleri dolarak anlattı: Bu çocuklar ne yapsın? - Son Dakika
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İYİ Partili Yılmaz gençlerin beyin göçünü gözleri dolarak anlattı: Bu çocuklar ne yapsın?

18.04.2022 14:44

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, FOX TV canlı yayınını konuk oldu. Ekonomi ve gençlerin gelecek kaygısı hakkında konuşan Yılmaz, ağlamamak için kendini zor tuttu.

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu oldu. Yılmaz, ekonomik kriz ve gençlerin gelecek kaygısı hakkında konuşurken duygusal anlar yaşadı.

Yurtdışına gidenler hakkında konuşan Yılmaz, "Gençlere de kızamıyoruz şimdi. Benim geliş nedenim onların gidiş nedeni" ifadelerini kullanırken ağlamamak için kendini zor tuttu.

"ÇOCUKLARA GELECEK SUNAMIYORUZ"

Yılmaz şöyle konuştu:

"Gençlere de kızamıyoruz şimdi. Benim geliş nedenim onların gidiş nedeni. Türkiye zor bir dönemden geçiyor hata yapacak payımız yok. Kusura bakmayın duygulanıyorum…

Ekonomik olarak bu çocuklara bir gelecek sunamıyoruz. Tweet attı diye içeri atıyoruz. Ülkede özgürlükler yok bu çocuklar ne yapsın. Eskiden sınırlı imkanı olanların çalışarak yükselme imkanı vardı. Şimdi o yok liyakat yok önünüz tıkanıyor. Bir yerlere gelseniz düzgün maaş yok. Şimdi milyonların önünde ağlamayım ama…"

İYİ Partili Yılmaz gençlerin beyin göçünü gözleri dolarak anlattı: Bu çocuklar ne yapsın?
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Beyin Göçü, İYİ Parti, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İYİ Partili Yılmaz gençlerin beyin göçünü gözleri dolarak anlattı: Bu çocuklar ne yapsın? - Son Dakika


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SON DAKİKA: İYİ Partili Yılmaz gençlerin beyin göçünü gözleri dolarak anlattı: Bu çocuklar ne yapsın? - Son Dakika
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