İzmir Büyükşehir\'den otopark ücretlerine rekor artış

02.01.2026 13:04  Güncelleme: 13:09
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZELMAN A.Ş., 1 Ocak 2026 itibarıyla geçerli yeni otopark ücret tarifesini açıkladı. Otopark fiyatları türüne ve süresine göre yüzde 185 ile yüzde 250 arasında zamlandı. İzmirli sürücüler, artan otopark maliyetlerinin bütçelerini zorladığını belirtiyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZELMAN A.Ş., bünyesindeki açık, kapalı ve yol kenarı otoparklarında 1 Ocak 2026 itibarıyla geçerli olacak yeni ücret tarifesini devreye aldı. 2025 yılı boyunca zam yapmayarak 2024 tarifesini uygulayan kurum, artan maliyetlerin ardından yeni yılda otopark ücretlerine türüne ve süresine göre yüzde 185 ile yüzde 250 oranlarında değişen artışlar yaptı.

İzmir'in trafik yükünü hafifleten İZELMAN, 22 katlı kapalı otoparkı ile 9 bin 64 araca, 49 farklı noktadaki açık ve yol kenarı otoparkları ile de 3 bin 172 araca hizmet veriyor. Özellikle sahil şeridindeki bin 955 araçlık abone alanıyla birlikte toplam kapasite 14 bin 191'e ulaşıyor. İZELMAN tarafından işletilen açık ve kapalı otoparklarda 2026 yılı ile birlikte saatlik ve abonelik ücretleri güncellendi. Açık alan otoparklarında daha önce 70 TL olan 0-12 saat park ücreti, yeni tarife ile birlikte 200 TL'ye yükseldi. Bu artış, yaklaşık yüzde 185'lik bir zam oranına tekabül ediyor. Şehrin en yoğun bölgelerindeki bazı otoparklarda ise kısa süreli park (0-2 saat) ücretleri 80 TL ile 150 TL arasında değişen fiyatlarla açılış yapıyor. Otoparkın bulunduğu konuma ve yoğunluğuna göre değişen saatlik ücretler, en düşük 50 liradan başlarken, şehrin en işlek noktalarında ve uzun süreli beklemelerde bu rakam 360 lirayı buluyor. Araç sahiplerinin sıkça tercih ettiği aylık abonelik ücretleri de zamdan etkilendi. Özellikle merkezi konumlardaki otoparklarda daha önce 850 lira civarında olan aylık abonelik bedeli, yeni zamla birlikte 3 bin liraya yükseldi. Otoparkın yerine göre değişen aylık abonelik fiyatları en düşük 3 bin liradan başlarken, yol kenarı otoparklarında ve özel alanlarda bu rakam 4 bin lira ile 10 bin lira seviyelerine kadar çıkabiliyor.

İZELMAN otopark tarifelerinde yüzde 185'lik artış sonrası 0-12 saatlik ücretin 200 TL'ye yükselmesini değerlendiren İzmirli sürücüler, otopark maliyetlerinin bütçelerini zorladığını belirterek fiyatların daha dengeli bir seviyeye çekilmesini talep etti. - İZMİR

Kaynak: İHA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Ekonomi, İzelman, Ulaşım, İzmir, Son Dakika

