İzledikleri videodan etkilenip sera kuran gençler topraksız tarım yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi

İzledikleri videodan etkilenip sera kuran gençler topraksız tarım yapıyor

05.05.2022 11:50
İzledikleri videodan etkilenip sera kuran gençler topraksız tarım yapıyor

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde üç genç, izledikleri videodan esinlenerek köylerinde kurdukları serada topraksız tarım yapıp domates, salatalık, marul yetiştiriyor.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde üç genç, izledikleri videodan esinlenerek köylerinde kurdukları serada topraksız tarım yapıp domates, salatalık, marul yetiştiriyor.

İlçeye bağlı Höyük Köyünde yaşayan Mehmet Aşık (25), Ramazan Yalnız (25) ve Cengiz Kara (23) isimli üç arkadaş "Serada topraksız tarım" konulu izledikleri bir videodan esinlenerek, köyde bulunan evin önüne sera kurmak için kolları sıvadı. Ailelerinin de desteğini alan üç arkadaş önce sera kurup ardından serayı topraksız tarım için elverişli hale getirdiler. Sera'nın içerisine su devir daimini yapacak olan bir dinamo ve bitkilerin içerisinde yetişeceği su boruları yerleştirdiler. Kurdukları serada çeşitli ürünler ekip yetiştirmeyi deneyen arkadaşlar, şu günlerde domates, salatalık, marul yetiştiriyor.

İzledikleri haber ve videolardan esinlenip bu serayı kurduklarını belirten Mehmet Aşık, "Üç arkadaş bu seramızı kurduk. Daha sonra deneme aşamamız oldu çilek ektik. Daha sonra marul yetiştirdik. Şu anda ise domates ve salatalık ektik yetiştiriyoruz. Amacımız ilerleyen süreçte seramızı büyütmeyi ve genişletmeyi düşünüyoruz" dedi.

Serayı kuranlardan Ramazan Yalnız ise serada ki sistemi anlatarak, "Seramız topraksız gördüğünüz gibi. Burada havuz sistemimiz var. Seranın bir bölümü durgun havuz sistemi ile yetişen ürünlerden bir kısmı ise akarsu da yetişen ürünlerden oluşuyor. Akarsu dinamo sayesinde devir daim yapıyor. Şu anda marul domates, salatalık yetiştiriyoruz. Şu anda domates ve salatalığın mevsimi onun için bu ürünleri seçtik. Ürünlerimiz topraksız su ile yetişiyor. Bitkilerin topraktan aldığı mineralleri suyun içerisine koyuyoruz" diye konuştu.

Seranın ortağı Cengiz Kara ise "Topraksız serada ürün yetiştirmeye 2 sene önce başladık ve şu anda çok iyi gidiyoruz bence. Daha önce deneme ekimleri yapmıştık. Şu anda para kazanmaya da başladık satışlarımızı yaptık. Salatalığımız oluyor şu anda kısmet olursa hasat edip satacağız. Sistemimizi tam oturtturduğumuz zaman seramızı büyüteceğiz" şeklinde konuştu. - OSMANİYE

İzledikleri videodan etkilenip sera kuran gençler topraksız tarım yapıyor
İzledikleri videodan etkilenip sera kuran gençler topraksız tarım yapıyor
İzledikleri videodan etkilenip sera kuran gençler topraksız tarım yapıyor

YORUMLAR
500

Mehmet Aşık, Osmaniye, Domates, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İzledikleri videodan etkilenip sera kuran gençler topraksız tarım yapıyor - Son Dakika


Son Dakika
11:46 Çavuşoğlu'nun bozkurt selamına Uruguay'dan tepki: Türkiye'ye büyükelçi ataması askıya alındı
11:40 Husumetliler arasında silahlı çatışma çıktı: 3 kişi yaralandı
11:39 Düğünde sıkılan maganda kurşunu zurnacıyı canından etti
11:37 New York Times manşetten duyurdu:12 Rus generalin ölümünde ABD istihbaratının parmağı var!
11:30 Bursa'da ihtiyar heyetinden ilginç karar! Uymayanların düğününe gitmek yasak
11:24 5 Mayıs'ta dolar 14,84 seviyelerinde alıcı buluyor
11:20 5 Mayıs'ta gram altının fiyatı 903 liradan alıcı buluyor
11:18 Enflasyon oranı açıklandı: Temmuzda memur emeklisine yüzde 24,71, SSK emeklisine yüzde 31,71 zam geliyor
11:09 Nisan ayında en çok zamlanan ürün yüzde 69,3 ile kuru soğan oldu
11:00 Diyarbakır'dan Ankara'ya çelenk bırakmaya geldiler! HDP binasının önünde gerginlik yaşandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2022 11:56:29. #1.13#
SON DAKİKA: İzledikleri videodan etkilenip sera kuran gençler topraksız tarım yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement