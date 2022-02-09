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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer paylaştı! İzsu'ya gelen elektrik faturası 800 milyona çıktı - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer paylaştı! İzsu'ya gelen elektrik faturası 800 milyona çıktı

09.02.2022 11:27
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer paylaştı! İzsu'ya gelen elektrik faturası 800 milyona çıktı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabından İZSU'ya gelen elektrik faturasını paylaştı. 2021'de 337 milyon TL gelen elektrik faturasının 2022'de 800 milyon TL'ye çıktığının yazılı olduğu bir kağıdı paylaşan Soyer, "Söyleyecek çok sözümüz var ama bu fotoğraf her şeyin özeti" notunu düştü.

Sosyal medya hesabından 2021'de 337 milyon TL gelen elektrik faturasının 2022'de 800 milyon TL'ye çıktığının yazılı olduğu bir kağıdı paylaşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, zamlara isyan etti. Soyer, paylaşımının altına "Söyleyecek çok sözümüz var ama bu fotoğraf her şeyin özeti" notunu düştü.

DÜN DE HALK EKMEK FATURALARI PAYLAŞILMIŞTI

Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama, dün ekmek üretim fabrikalarına gelen faturaları paylaşmış ve "Kartal Halk Ekmek fabrikasının da faturalarını halkımızın taktirlerine sunuyorum, İşte, Eylül-Ocak faturalarının arasındaki o korkunç fark. Tüm maliyetlerimiz 3 katına çıktı, İBB 4 aydır 2₺ olması gereken ekmeğe zam yapmamak için çok direndi. Artık dayanamıyoruz. Maalesef durum çok vahim. Edirnekapı Halk Ekmek fabrikasının, Eylül-Ocak aylarının elektrik faturaları da böyle…#ElektrikZammı" diye yazmıştı.

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tunç Soyer, İzsu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer paylaştı! İzsu'ya gelen elektrik faturası 800 milyona çıktı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer paylaştı! İzsu'ya gelen elektrik faturası 800 milyona çıktı - Son Dakika
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