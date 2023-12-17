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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İsveç İstanbul Başkonsolosu Johanna Strömquist'i makamında ağırladı - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İsveç İstanbul Başkonsolosu Johanna Strömquist'i makamında ağırladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İsveç'in İstanbul Başkonsolosu Johanna Strömquist'i makamında ağırladı. İş birliklerinin gündeme geldiği toplantıda Başkan Tunç Soyer, 'Gelecek kentlerin geleceği. Birbirimize ilham vermeliyiz. Krizlere karşı beraber çalışmalıyız. Bizim de çözüm üretmemiz lazım' diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İsveç İstanbul Başkonsolosu Johanna Strömquist\'i makamında ağırladı
17.12.2023 - 12:41,
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İsveç'in İstanbul Başkonsolosu Johanna Strömquist'i makamında ağırladı. İş birliklerinin gündeme geldiği toplantıda Başkan Tunç Soyer, "Gelecek kentlerin geleceği. Birbirimize ilham vermeliyiz. Krizlere karşı beraber çalışmalıyız. Bizim de çözüm üretmemiz lazım" diye konuştu.

İsveç'in İstanbul Başkonsolosu Johanna Strömquist, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i makamında ziyaret etti. Ziyarette; İsveç'in İzmir Fahri Konsolosu Yiğit Tatış da yer aldı. Görüşmede karşılıklı iş birlikleri gündeme geldi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Gelecek kentlerin geleceği. Birbirimize ilham vermeliyiz. Krizlere karşı beraber çalışmalıyız. Bizim de çözüm üretmemiz lazım. Sanat, müzik, gençlik çalışmaları, çocuklar üzerine çalışabiliriz. Tüm bunları birlikte yapabiliriz. Biz İzmir'de altyapı, körfez temizliği, metro inşaatları gibi birçok çalışmaya önem veriyoruz." diye konuştu.

"Doğanın merkezinde biz yokuz"

Demokrasi vurgusu yapan, akıllı kent oluşturmanın altını çizen Başkan Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Soyer, "Liman kenti olarak İzmir, bir arada yaşama geleneğine sahip. Bu sebeple İzmir Türkiye'nin diğer kentlerinden farklıdır. Sadece sosyal değil; ekolojik, ekonomik demokrasi için de çalışıyoruz. Artık bakış açımızı değiştirmemiz lazım. Doğanın merkezinde biz yokuz. Doğa bizimle birlikte masada oturuyor. Doğayla uyum içinde olmamız lazım. Biz İzmir'de üreticiyi destekliyoruz. Üretici bizim için çok önemli. Ekonomik demokrasi dediğim tam da bu" dedi.

"Çözümlere beraber odaklanmalıyız"

Başkonsolos Johanna Strömquist, "Sürdürülebilirlik ve iklim krizine yönelik çalışmalar bizim de gündemimizde. Birlikte çalışmalıyız. Biz de beraber çalışabileceğimiz ortaklar arıyoruz. İsveç'ten bir kardeş şehir bulmalıyız İzmir'e. Denize sınırı olan bir kent Hedefimiz bu olabilir. Bizde de ortak sorunlar var. Çözümlere beraber çalışmalıyız" dedi. Başkan Soyer'in aktardığı kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin de Strömquist, "İsveçli mimarlarla ahşap evler konusunda görüşebiliriz. İzmir'e de uyarlanabilir" dedi. Görüşmede İsveç Kalkınma Ajansı ile işbirliği de gündeme geldi. Strömquist, "Çok iyi olur, somut bir çalışma alanı olur. Mesela atık enerji sistemleri, atık sistemleri gibi" diye konuştu.

İsveç'in İzmir Fahri Konsolosu Yiğit Tatış ise "İzmir sürdürülebilirliği en ciddiye alan kenttir. İzmir'de çok güçlü bir adanmışlık var. İsveç ile ortak noktamız bu" şeklinde konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA
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