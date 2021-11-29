İzmir'de coğrafi işaretli ürünlerde ihracatı artırma hedefi

İzmir'de düzenlenen Anatolia Coğrafi İşaretler Zirvesi'nde tescille korunan ürünlerin markalaştırılması ve ihracatının artırılması hedefi masaya yatırıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde çevrim içi düzenlenen zirvede, iş dünyası meslek örgütleri, üniversiteler ve kooperatif temsilcileri sunum yaptı.

Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı (YÜCİTA) Başkanı Yavuz Tekelioğlu, yaptığı konuşmada Türkiye'de 941 ürüne coğrafi işaret alındığını, bunların dörtte üçünün tarım ve gıda ürünü olduğunu söyledi.

İzmir'in coğrafi işaret potansiyeli yüksek bir il olduğuna işaret eden Tekelioğlu, "İzmir'in şu ana kadar alınmış 30 tescili var. Bekleyen tescil sayısı 21. Türkiye'de ortalama tescil miktarı kent başına 11,5. Bu bağlamda İzmir bunun çok üzerinde. Ege Bölgesi'nde İzmir'in de içinde olduğu 8 kent var. Onun da ortalaması 17,6. İzmir'den sonra Afyonkarahisar ve Aydın sıralamada önde gelen kentler." ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de İzmir'in bereketli topraklara sahip olduğunu, bu değeri dünya çapında tanıtmak ve pazarlamak için çalışma yürüttüklerini, kurdukları tarımsal araştırma merkezinin bu hedef doğrultusunda havza ölçeğinde ürün planlaması yaptığını aktardı.

İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli, yaptıkları çalışma sonucu Ege pamuğu, Ege sultani üzümü, Ege inciri ve Urla sakız enginarı için tescil aldıklarını, yeni tescil ve tanıtım çalışmaları için İzmir İli Coğrafi İşaretler Komisyonu'nu kurduklarını aktardı.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ise ihracatta katma değeri artırmaya odaklandıklarını, 6 gıda birliğinin ABD'de Türk gıda ürünlerinin tanıtımı amacıyla Ticaret Bakanlığı desteğiyle proje yürüttüğünü dile getirdi.

Bu projede coğrafi işaretli ürünlerin kullanımı konusunda hassasiyet gösterdiklerini bildiren Eskinazi, şöyle konuştu:

"Ege Bölgesi'nin üretim ve ihracatında Türkiye lideri olduğu su ürünleri ve hayvansal mamuller, yaş meyve sebze ve mamulleri, çekirdeksiz kuru üzüm, kuru incir, kuru kayısı, zeytin, zeytinyağı, baharatlar ve tıbbi aromatik bitkilerin dünya pazarında tanıtımını yaparken önümüzdeki süreçte coğrafi işaretli ürünlere yöneleceğiz. Ticaret Bakanlığımız tarafından verilen sertifika destekleri arasına coğrafi işaret sertifikasının da girmesi için girişimde bulunacağız."