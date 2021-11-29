Üye Girişi
İzmir'de coğrafi işaretli ürünlerde ihracatı artırma hedefi - Son Dakika

İzmir'de coğrafi işaretli ürünlerde ihracatı artırma hedefi

29.11.2021 13:32
İzmir'de coğrafi işaretli ürünlerde ihracatı artırma hedefi

İzmir'de düzenlenen Anatolia Coğrafi İşaretler Zirvesi'nde tescille korunan ürünlerin markalaştırılması ve ihracatının artırılması hedefi masaya yatırıldı.

İzmir'de düzenlenen Anatolia Coğrafi İşaretler Zirvesi'nde tescille korunan ürünlerin markalaştırılması ve ihracatının artırılması hedefi masaya yatırıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde çevrim içi düzenlenen zirvede, iş dünyası meslek örgütleri, üniversiteler ve kooperatif temsilcileri sunum yaptı.

Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı (YÜCİTA) Başkanı Yavuz Tekelioğlu, yaptığı konuşmada Türkiye'de 941 ürüne coğrafi işaret alındığını, bunların dörtte üçünün tarım ve gıda ürünü olduğunu söyledi.

İzmir'in coğrafi işaret potansiyeli yüksek bir il olduğuna işaret eden Tekelioğlu, "İzmir'in şu ana kadar alınmış 30 tescili var. Bekleyen tescil sayısı 21. Türkiye'de ortalama tescil miktarı kent başına 11,5. Bu bağlamda İzmir bunun çok üzerinde. Ege Bölgesi'nde İzmir'in de içinde olduğu 8 kent var. Onun da ortalaması 17,6. İzmir'den sonra Afyonkarahisar ve Aydın sıralamada önde gelen kentler." ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de İzmir'in bereketli topraklara sahip olduğunu, bu değeri dünya çapında tanıtmak ve pazarlamak için çalışma yürüttüklerini, kurdukları tarımsal araştırma merkezinin bu hedef doğrultusunda havza ölçeğinde ürün planlaması yaptığını aktardı.

İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli, yaptıkları çalışma sonucu Ege pamuğu, Ege sultani üzümü, Ege inciri ve Urla sakız enginarı için tescil aldıklarını, yeni tescil ve tanıtım çalışmaları için İzmir İli Coğrafi İşaretler Komisyonu'nu kurduklarını aktardı.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ise ihracatta katma değeri artırmaya odaklandıklarını, 6 gıda birliğinin ABD'de Türk gıda ürünlerinin tanıtımı amacıyla Ticaret Bakanlığı desteğiyle proje yürüttüğünü dile getirdi.

Bu projede coğrafi işaretli ürünlerin kullanımı konusunda hassasiyet gösterdiklerini bildiren Eskinazi, şöyle konuştu:

"Ege Bölgesi'nin üretim ve ihracatında Türkiye lideri olduğu su ürünleri ve hayvansal mamuller, yaş meyve sebze ve mamulleri, çekirdeksiz kuru üzüm, kuru incir, kuru kayısı, zeytin, zeytinyağı, baharatlar ve tıbbi aromatik bitkilerin dünya pazarında tanıtımını yaparken önümüzdeki süreçte coğrafi işaretli ürünlere yöneleceğiz. Ticaret Bakanlığımız tarafından verilen sertifika destekleri arasına coğrafi işaret sertifikasının da girmesi için girişimde bulunacağız."

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, İzmir, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İzmir'de coğrafi işaretli ürünlerde ihracatı artırma hedefi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Esenyurt'ta lodos, çatıyı uçurdu! Yaralanan vatandaşlar var 14:17 Son Dakika: Esenyurt'ta lodos, çatıyı uçurdu! Yaralanan vatandaşlar var Tümer Metin, Sumudica ve Galatasaraylı yıldızı yerden yere vurdu 13:51 Tümer Metin, Sumudica ve Galatasaraylı yıldızı yerden yere vurdu Sol partilerin oluşturacağı üçüncü ittifakta HDP istenmiyor! 13:36 Sol partilerin oluşturacağı üçüncü ittifakta HDP istenmiyor!
İki araç kafa kafaya girdi! İmranlı Belediye Başkanı'nın da aralarında olduğu 4 kişi yaralandı 13:23 İki araç kafa kafaya girdi! İmranlı Belediye Başkanı'nın da aralarında olduğu 4 kişi yaralandı MAK anket şirketi Başkanı Mehmet Ali Kulat: Bağımsız Türkiye Partisi, Millet İttifakı'na katılıyor 12:29 MAK anket şirketi Başkanı Mehmet Ali Kulat: Bağımsız Türkiye Partisi, Millet İttifakı'na katılıyor Türkiye'de dalış yapan sporcular, denizin derinliklerindeki kirliliği anlattı 12:01 Türkiye'de dalış yapan sporcular, denizin derinliklerindeki kirliliği anlattı
Twitch yayıncısı neye uğradığını şaşırdı! Canlı yayın yaparken mağaza soygununa tanık oldu 10:58 Twitch yayıncısı neye uğradığını şaşırdı! Canlı yayın yaparken mağaza soygununa tanık oldu Asgari ücretin 4 bin TL'ye çıkması için vergi ve kesintilerin kaldırılması gündemde 10:08 Asgari ücretin 4 bin TL'ye çıkması için vergi ve kesintilerin kaldırılması gündemde

Son Dakika Haberleri
14:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama: Fiyat artışını yatırım, istihdam ve üretimle çözeceğiz
14:10 Neslihan Atagül'ün Dubai'deki ödül töreninde giydiği elbise takipçilerini ikiye böldü
14:09 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman düşük faizi savundum. Bu konuda taviz vermem, vermeyeceğim
14:08 İzmir'de fırtına: Deniz taştı, dalga boyu 5 metreyi buldu
13:58 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Selçuk Özdağ'dan açıklama: Seni Cumhurbaşkanı yapacağım
13:58 Son Dakika: Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan "Yemeksepeti" hakkında inceleme
13:51 Tümer Metin, Sumudica ve Galatasaraylı yıldızı yerden yere vurdu
13:40 Inna'nın Türkiye sevgisi! İstanbul'a gelen şarkıcı peş peşe fotoğraflar paylaştı
13:36 Sol partilerin oluşturacağı üçüncü ittifakta HDP istenmiyor!
13:33 Çek Cumhurbaşkanı Zeman, salgın nedeniyle girdiği şeffaf kabinin içinden başbakan atadı
Büyük kavuşma yakın mı? Felipe Melo'nun mesajına Galatasaray'dan resmi cevap geldi Büyük kavuşma yakın mı? Felipe Melo'nun mesajına Galatasaray'dan resmi cevap geldi         
14:19
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman düşük faizi savundum. Bu konuda taviz vermem, vermeyeceğim Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman düşük faizi savundum. Bu konuda taviz vermem, vermeyeceğim         
14:10
Yargıtay'dan işçiden yana karar: İşçi kullanmadığı yıllık izinlerin ücretini alır Yargıtay'dan işçiden yana karar: İşçi kullanmadığı yıllık izinlerin ücretini alır         
13:39
Lille'in hocasından milli futbolcumuz Burak Yılmaz'a "golfçü" benzetmesi! Lille'in hocasından milli futbolcumuz Burak Yılmaz'a "golfçü" benzetmesi!         
13:24
Rasıl Hacar'a ünlü akını! Güzel sunucu, manzarayı görmek için kilometrelerce uzaktan geldi Rasıl Hacar'a ünlü akını! Güzel sunucu, manzarayı görmek için kilometrelerce uzaktan geldi         
12:33
Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı         
12:20
Stüdyonun buz kestiği anlar! Sinan Engin'in anlattığı Laz fıkrasını kimse anlamadı! Stüdyonun buz kestiği anlar! Sinan Engin'in anlattığı Laz fıkrasını kimse anlamadı!         
11:56
Bülent Arınç'tan "Bugün seçim olsa kim kazanır?" sorusuna yanıt: Ben önümü göremiyorum, ufkum daraldı Bülent Arınç'tan "Bugün seçim olsa kim kazanır?" sorusuna yanıt: Ben önümü göremiyorum, ufkum daraldı         
10:17
Çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı Çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı         
09:36
MasterChef'te yarışmaya veda eden isim belli oldu MasterChef'te yarışmaya veda eden isim belli oldu         
08:48
Polis memurunun cesedi Üsküdar sahilinde bulundu! Silahla vurulmuş! Polis memurunun cesedi Üsküdar sahilinde bulundu! Silahla vurulmuş!         
08:33
MHP'den yardım isteyen Adnan Oktar'ın kediciği gözaltına alındı! MHP'den yardım isteyen Adnan Oktar'ın kediciği gözaltına alındı!         
08:32
Erdal Özyağcılar'dan Aslıhan Karalar'a övgü: Mesleğine yüreğini koymuş bir meslektaşımla tanışmak beni mutlu etti Erdal Özyağcılar'dan Aslıhan Karalar'a övgü: Mesleğine yüreğini koymuş bir meslektaşımla tanışmak beni mutlu etti         
08:00
Ronaldo soyunma odasında hüngür hüngür ağladı Ronaldo soyunma odasında hüngür hüngür ağladı         
07:52
Bakan Soylu, gazetecinin sorusuna gözyaşları içinde cevap verdi Bakan Soylu, gazetecinin sorusuna gözyaşları içinde cevap verdi         
07:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli vatandaşlarla bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli vatandaşlarla bir araya geldi         
22:10
Son Dakika! Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti Son Dakika! Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti         
18:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2021 14:40:34. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir'de coğrafi işaretli ürünlerde ihracatı artırma hedefi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement