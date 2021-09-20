İzmir Pide Gevrek İmalatçıları Esnaf Odası Mehmet Şükrü Erişen, gazetecilere, artan girdi maliyetleri nedeniyle fiyat düzenlemesine gittiklerini belirtti.
Unlu mamullerdeki artışlar nedeniyle zammın kaçınılmaz hale geldiğini ifade eden Erişen, "İzmir'de 1 Ekim'den itibaren 2 lira olan gevrek, boyoz ve poğaça 2 lira 50 kuruş, 5 lira olan kumru ise 6 liradan satışa sunulacak. Temennimiz, ürün girdi fiyatlarının kontrol altına alınarak artışların engellenmesi, İzmirlilerin gevrek, boyoz, kumru gibi lezzetlerin tadını doyasıya çıkarmasıdır." diye konuştu.
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › İzmir'de gevrek, boyoz ve kumru fiyatlarına zam geldi - Son Dakika Ekonomi