İzmir'de gevrek, boyoz ve kumru fiyatlarına zam geldi

İzmir Pide Gevrek İmalatçıları Esnaf Odası Mehmet Şükrü Erişen, gazetecilere, artan girdi maliyetleri nedeniyle fiyat düzenlemesine gittiklerini belirtti.

GEVREK, BOYOZ VE POĞAÇA 50 KURUŞ ZAMLANDI

Unlu mamullerdeki artışlar nedeniyle zammın kaçınılmaz hale geldiğini ifade eden Erişen, "İzmir'de 1 Ekim'den itibaren 2 lira olan gevrek, boyoz ve poğaça 2 lira 50 kuruş, 5 lira olan kumru ise 6 liradan satışa sunulacak. Temennimiz, ürün girdi fiyatlarının kontrol altına alınarak artışların engellenmesi, İzmirlilerin gevrek, boyoz, kumru gibi lezzetlerin tadını doyasıya çıkarmasıdır." diye konuştu.