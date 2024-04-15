İzmir'de 7 TL'den satışa sunulan halk ekmeğin fiyatı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın talimatı ile 5 TL'ye indirildi. Başkan Tugay, "Günlük olarak üretilecek 120 bin ekmek, yarın sabahın ilk sevkiyatlarıyla kentimizin 93 noktasında faaliyet gösteren büfelerimizde 5 TL olarak satışa sunulacak. Bu zor günleri beraber atlatacağız" dedi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde sözünü verdiği Halk Ekmek'te fiyat indirimi vaadini gerçekleştirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Halk Ekmek Fabrikası, 7 TL'den satışa sunulan ekmeği 16 Nisan Salı gününden itibaren 5 TL'den İzmirlilerle buluşturacak. Yapılan fiyat indirimi ile ilgili konuşan Başkan Tugay, şunları kaydetti:
"Ülkemizde yaşanan ekonomik zorluklar alım gücünü azalttı ve vatandaşlarımızı maddi olarak sıkıntıya düşürdü. Bu zorlukları bir nebze olsun azaltarak bütçeleri rahatlatmak ve sofraların vazgeçilmezi ekmeği almakta zorlanan vatandaşımıza kolaylık sağlamak üzere Halk Ekmek'te fiyatları geri çektik. Günlük olarak üretilecek 120 bin ekmek, yarın sabahın ilk sevkiyatlarıyla kentimizin 93 noktasında faaliyet gösteren büfelerimizde 5 TL olarak satışa sunulacak. Bu zor günleri beraber atlatacak, her konuda halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz." - İZMİR
Son Dakika › Ekonomi › İzmir'de Halk Ekmek Fiyatı İndirildi - Son Dakika
Huawei yönetimi, Çin'de kapsamlı bir çip fabrikası daha kurmak için çalışmalara başladı. Şirket, çip sektörünün gelişeceğini öngörerek bu alana yapacağı yatırımları artıracak. Şanghay'da yapılacak olan fabrikanın, şirketin çip ihtiyacını karşılaması bekleniyor. Fabrikada üretilecek çiplerin ağırlıklı olarak akıllı telefonlar için kullanılacağı belirtiliyor. Huawei, böylece çip konusunda dışa bağımlılıktan kurtulmayı hedefliyor. Şirketin dev yatırımlarının ürün fiyatlarına etki edebileceği iddia ediliyor.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 31 Mart yerel seçimleri sonrası ilk toplantısını yapacak. Toplantıda İran-İsrail gerilimi, sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak ziyareti ve enflasyonla mücadele başlıkları ele alınacak.
Sizin düşünceleriniz neler ?