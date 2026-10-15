İzmir'de kadın üreticiler ürünlerini sergiledi, kayıtlı 7 bin 685 kadın çiftçi var - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir'de kadın üreticiler ürünlerini sergiledi, kayıtlı 7 bin 685 kadın çiftçi var

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü kapsamında kadın üreticiler, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesindeki Bereketli Eller Pazarı'nda ürünlerini satışa sundu. İl Müdürü Kahraman Akdoğan, kentte kayıtlı 56 bin 359 üreticiden 7 bin 685'inin kadın olduğunu söyledi.

İzmir'de 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü kapsamında kadın üreticiler, "Bereketli Eller Pazarı"nda ürünlerini sergiledi.

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün bahçesinde düzenlenen etkinlikte, kadın çiftçiler ve kooperatifler tarafından üretilen yöresel gıdalar ile el emeği ürünler satışa sunuldu.

Burada konuşan İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Kahraman Akdoğan, kadınların tarımsal üretimin her aşamasında önemli rol üstlendiğini söyledi.

Kadınların üretimde daha fazla yer almasının kırsal kalkınmaya ve ekonomik refaha katkı sağladığını belirten Akdoğan, İzmir'de Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı 56 bin 359 üreticiden 7 bin 685'inin kadın olduğunu ifade etti.

Akdoğan, kentte faaliyet gösteren 66 kadın kooperatifinin 2 bin 319 ortağı bulunduğunu aktararak, kooperatifleşmenin kadınların üretimden pazarlamaya kadar daha etkin rol almasını sağladığını kaydetti.

Tarım ve Orman Bakanlığının kırsal kalkınma destekleri, eğitim ve kooperatifçilik çalışmalarıyla kadın üreticilerin yanında olduğunu vurgulayan Akdoğan, kadınların ekonomik hayatta daha güçlü yer almaları için çalıştıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA
EkonomiGüncelTarımDünyaİzmirKadınSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe’yi 6-0 yenen hocadan olay sözler Kimse bunu beklemiyordu Fenerbahçe'yi 6-0 yenen hocadan olay sözler! Kimse bunu beklemiyordu
Arda Güler Roma’yı yaktı Gasperini’nin sözleri dünya futbolunu sallayacak Arda Güler Roma'yı yaktı! Gasperini'nin sözleri dünya futbolunu sallayacak
Bakan Gürlek duyurdu: İstanbul’daki sel felaketine ilişkin soruşturma başlatıldı Bakan Gürlek duyurdu: İstanbul’daki sel felaketine ilişkin soruşturma başlatıldı
Türk plakalı tırdan servet çıktı Bulgaristan hemen el koydu Türk plakalı tırdan servet çıktı! Bulgaristan hemen el koydu
Görüntü Türkiye’den Bindirdikleri otomobilde genç kıza kabusu yaşattılar Görüntü Türkiye'den! Bindirdikleri otomobilde genç kıza kabusu yaşattılar
6-0’lık hezimetten sonra herkes İsmail Kartal’ın montunu konuşuyor 6-0'lık hezimetten sonra herkes İsmail Kartal'ın montunu konuşuyor
19:13
Tüm Türkiye onu konuşmuştu Barcelonalı kadın taraftardan Galatasaraylıları çılgına çevirecek sözler
Tüm Türkiye onu konuşmuştu! Barcelonalı kadın taraftardan Galatasaraylıları çılgına çevirecek sözler
18:54
Yalova’da eğitime verilen ara 1 gün daha uzatıldı
Yalova'da eğitime verilen ara 1 gün daha uzatıldı
18:41
Canlı anlatım: Maç resmen golle başladı
Canlı anlatım: Maç resmen golle başladı
18:36
Ünlü futbolcu Antony’nin evine hırsız girdi: Soyuldum
Ünlü futbolcu Antony'nin evine hırsız girdi: Soyuldum
18:34
İstanbul’daki selde can kaybı 4’e yükseldi
İstanbul'daki selde can kaybı 4'e yükseldi
18:23
Aziz Yıldırım ve Acun Ilıcalı, dördüncü kez karşı karşıya
Aziz Yıldırım ve Acun Ilıcalı, dördüncü kez karşı karşıya
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2026 20:04:46. #.0.2#
SON DAKİKA: İzmir'de kadın üreticiler ürünlerini sergiledi, kayıtlı 7 bin 685 kadın çiftçi var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei