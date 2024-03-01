İzmir\'de Kadınlar İçin Dijital Okuryazarlık Kursu Açıldı

Ekonomi

İzmir'de Tire Halk Eğitimi Merkezi tarafından kadınların dijital pazarda yerini alması için dijital okuryazarlık kursu açıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kursta, kadınlara akıllı telefon, tablet, dizüstü ve masaüstü bilgisayarlar ile birlikte ağ cihazlarının sağladığı bilgiyi doğru şekilde kullanma, kullandığını anlayabilme ve üretebilme yetisi kazandırılacak.

Kadınların, bilgi teknolojileri eğitimi alarak dijital pazarda varlığını göstermesi ve işgücüne katılmasını amaçlayan proje ile kursiyerlerin meslek sahibi olması amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, "Kadınlarımıza verdiğimiz önem doğrultusunda onlara iş ve yaşam becerileri kazandırıyoruz. Dijital okuryazarlık kursu ile onlara açtığımız alanda kadınlarımız hem öğreniyor hem üretiyor hem de ürettiklerini satarak ev ekonomisine katkıda bulunuyorlar." ifadelerini kullandı.