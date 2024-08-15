İzmir\'de Kırtasiye ve Okul Ürünleri Denetlendi

Ekonomi

İzmir'de Ticaret Bakanlığı ekiplerince, kırtasiye ve okul ürünlerinde, ürün güvenliği ve fiyat etiketi denetimleri yapıldı.

İl Ticaret Müdürlüğü ile Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü ekipleri, Karşıyaka ilçesinde okul alışverişlerinin yapıldığı zincir marketler ve kırtasiyelerde denetimler gerçekleştirdi.

Okulların açılışına kadar yapılması planlanan denetimlerle, tüketicilerin sağlık ve güvenlikleri ile ekonomik çıkarlarının korunmasının amaçlandığı belirtildi.

Çocukların sağlık ve güvenliklerini olumsuz etkileyebilecek ürünlere engel olmak için tedbirlerin alındığı denetimlerde, şüphelenilen ürünlerden laboratuvara gönderilmek üzere numune alındı.

Ürünlerin fiyat etiketinin olup olmadığı ile raf ve kasa fiyatının uyumu da incelendi, etiket bilgileri kontrol edildi.

Ürünlerde uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda idari yaptırım uygulandığı, güvensiz bulunan ürünlerin "sağlığa zararlı madde içermez" gibi reklam ve tanıtımlarının olduğunun tespit edilmesi durumunda Ticaret Bakanlığı bünyesinde bulunan Reklam Kurulunca inceleme başlatılacağı bildirildi.