İzmir'de minibüs ücretlerine yüzde 50 zam - Son Dakika

İzmir'de Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) toplantısında minibüs ücretlerine yüzde 50 oranından zam yapılması kararı çıktı. Buna göre, 5 TL olan indi bindi ücreti 7.5 TL oldu.

İzmir Minibüsçüler Esnaf Odası, UKOME'ye minibüs ücretleri için zam talebinde bulundu. UKOME'nin mart ayı toplantısında oybirliği ile minibüs ücretlerine yüzde 50 zam yapıldı. Zammı doğrulayan İzmir Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Taner Uğuz, 20 Mart'tan itibaren 5 TL olan indi bindi ücretinin 7.5 TL'ye çıktığını ifade etti. - İZMİR