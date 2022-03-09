İzmir'de minibüs ücretlerine yüzde 50 zam - Son Dakika
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İzmir'de minibüs ücretlerine yüzde 50 zam

09.03.2022 13:21
İzmir'de minibüs ücretlerine yüzde 50 zam

İzmir'de Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) toplantısında minibüs ücretlerine yüzde 50 oranından zam yapılması kararı çıktı.

İzmir'de Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) toplantısında minibüs ücretlerine yüzde 50 oranından zam yapılması kararı çıktı. Buna göre, 5 TL olan indi bindi ücreti 7.5 TL oldu.

İzmir Minibüsçüler Esnaf Odası, UKOME'ye minibüs ücretleri için zam talebinde bulundu. UKOME'nin mart ayı toplantısında oybirliği ile minibüs ücretlerine yüzde 50 zam yapıldı. Zammı doğrulayan İzmir Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Taner Uğuz, 20 Mart'tan itibaren 5 TL olan indi bindi ücretinin 7.5 TL'ye çıktığını ifade etti. - İZMİR

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Türk Lirası, Minibüs, İzmir, Zam, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İzmir'de minibüs ücretlerine yüzde 50 zam - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de minibüs ücretlerine yüzde 50 zam - Son Dakika
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