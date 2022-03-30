İzmir'deki merkezde geliştirilen 10 yenilikçi tekstil lifi sektöre tanıtıldı - Son Dakika
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İzmir'deki merkezde geliştirilen 10 yenilikçi tekstil lifi sektöre tanıtıldı

30.03.2022 14:58
İzmir'deki merkezde geliştirilen 10 yenilikçi tekstil lifi sektöre tanıtıldı

İzmir'de Teknik Tekstiller Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin (TEKSMER) geliştirdiği fonksiyonel, sürdürülebilir ve geri dönüştürülebilir lifler tanıtıldı.

İzmir'de Teknik Tekstiller Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin (TEKSMER) geliştirdiği fonksiyonel, sürdürülebilir ve geri dönüştürülebilir lifler tanıtıldı.

Ege İhracat Birliklerinden (EİB) yapılan açıklamaya göre, "Teknik Tekstillerin Gücünü Keşfet, Tekstile Değer Kat" sloganıyla düzenlenen lansman toplantısında geç tutuşan, sıcaklık artışıyla renk değiştiren, kızılötesi ışınım özellikli, hızlı nem transferi sağlayan, anti viral ve anti bakteriyel özellikli, geri dönüştürülebilir, negatif iyon salınımlı, kan dolaşımını artırıcı, lüminesans ışını emen ve parlayan özelliklere sahip 10 lifin tanıtımı yapıldı.

Toplantıda konuşan Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreteri Cumhur İşbırakmaz, merkezin tekstil ve hazır giyim sektörünün teknik tekstiller alanında rekabet gücünü arttırmak, sanayinin ihtiyaç ve beklentilerine cevap verecek nitelikte üniversite-sanayi iş birliği ile araştırma projelerinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla 2014 yılında kurulduğunu anlattı.

Merkezde teknik eğitim ve danışmanlık hizmeti verildiğini, teknik raporlar hazırlanarak sektöre sunulduğunu kaydeden İşbırakmaz, merkezdeki çalışmalarla katma değeri yüksek tekstil ürünlerinin daha fazla üretileceğine inandığını söyledi.

TEKSMER Yönetim Kurulu Başkanı Turan Göksan da tekstil sektörünün global rekabet ortamında varlığını koruyabilmesi için yarattığı katma değerden dolayı teknik ve fonksiyonel tekstiller alanının tekstil endüstrisi için bir çıkış noktası olarak öne çıktığını ifade etti.

Özellikle fonksiyonel lifler konusunda araştırma ve geliştirme çalışmaları yürüttüklerini bildiren Göksan, "TEKSMER'i sektördeki konumumuzu daha da güçlendirmek ve pazarda rekabetimizi arttırmak için bir fırsat olarak görmeliyiz. Sektördeki tüm paydaşlarımızı TEKSMER ile ortak projeler yapmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

TEKSMER Uzmanı Simla Şahin ise doğa dostu, biyolojik ve yeni nesil polimerler kullanarak 10 farklı sürdürülebilir proje ve lif geliştirdiklerini, Hollanda, Belçika, İtalya ve Tayvan'da lif geliştiren kurumlarla irtibat halinde olduklarını ifade etti.

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Araştırma, İhracat, İzmir, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İzmir'deki merkezde geliştirilen 10 yenilikçi tekstil lifi sektöre tanıtıldı - Son Dakika


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