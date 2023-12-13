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İzmir'deki taşınmazın özelleştirme ihalesinde en yüksek teklif 651,5 milyon lira - Son Dakika
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İzmir'deki taşınmazın özelleştirme ihalesinde en yüksek teklif 651,5 milyon lira

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü adına kayıtlı İzmir'deki taşınmazın özelleştirme ihalesinde en yüksek teklifin 651,5 milyon lirayla Vahit Karaarslan tarafından verildiğini bildirdi.

İzmir\'deki taşınmazın özelleştirme ihalesinde en yüksek teklif 651,5 milyon lira
13.12.2023 - 16:35,
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Karayolları Genel Müdürlüğü adına kayıtlı İzmir'deki taşınmazın özelleştirme ihalesinde en yüksek teklifin 651,5 milyon lirayla Vahit Karaarslan tarafından verildiğini bildirdi.

ÖİB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, özelleştirme kapsam ve programında bulunan Karayolları Genel Müdürlüğü adına kayıtlı İzmir'in Konak ilçesi Mersinli Mahallesi'ndeki 8 bin 181 metrekare büyüklüğündeki taşınmazın nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif, 651 milyon 500 bin lira bedelle Vahit Karaarslan tarafından verildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İzmir'deki taşınmazın özelleştirme ihalesinde en yüksek teklif 651,5 milyon lira - Son Dakika
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