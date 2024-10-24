İzmir'den TUSAŞ Saldırısına Sert Kınama

Ekonomi

İzmir'de iş dünyası temsilcileri Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısını kınadı.

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, yaptığı yazılı açıklamada ülkeyi karıştırmaya ve bölmeye çalışan her türlü oluşumu lanetlediklerini belirtti.

Devletin ve milletin, karanlık emellerini gerçekleştirmek isteyen mihraklara bugüne kadar asla geçit vermediğini dile getiren Kestelli, "Yaşadığımız bu zor günleri birlik ve beraberlikle aşacağımıza olan inancımız tamdır. İnanıyoruz ki geçmişte olduğu gibi bugün de hep birlikte teröre karşı tek vücut ve tek ses olarak dimdik duracağız." ifadelerini kullandı.

Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu de hain terör saldırısını en sert şekilde kınadıklarını ve lanetlediklerini kaydetti.

Saldırının Türkiye'nin stratejik kurumuna, bölünmez bütünlüğüne, demokrasisine ve toplumsal barışına yönelik olduğunu belirten Zorlu, ülkenin huzurunu ve birliğini hedef alan her türlü girişim karşısında 85 milyon olarak yılmadan ve kararlılıkla duracaklarını, geçmişte olduğu gibi bugün de terörün ülkeyi karanlığa sürükleme çabasında başarısız olacağını ifade etti.

Ege Genç İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer de TUSAŞ'a yapılan saldırının Türkiye'nin bekasına yapılan bir saldırı olduğunu, terör olayını gerçekleştirenlere karşı her zaman devletin yanında ve tam dayanışma halinde olduklarını kaydetti.