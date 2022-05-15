İzmir Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği'nde başkanlığa Zekeriya Mutlu yeniden seçildi - Son Dakika
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İzmir Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği'nde başkanlığa Zekeriya Mutlu yeniden seçildi

15.05.2022 18:35
İzmir Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği'nde başkanlığa Zekeriya Mutlu yeniden seçildi

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde mevcut başkan Zekeriya Mutlu, yeniden göreve getirildi.

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde mevcut başkan Zekeriya Mutlu, yeniden göreve getirildi.

Birliğin bir otelin kongre merkezinde yapılan 26. genel kurulunda divan başkanlığını Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken yaptı.

Genel kurulda esnaf delegelerinin yanında yerel yöneticiler ve siyasi partilerden temsilciler de konuşma yaptı.

Kongredeki geniş katılıma teşekkür eden Palandöken, tüm siyasi partilerin esnaf meselesi olduğu zaman aynı noktada buluşup yardımcı olmaya gayret ettiğini söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, salgın sürecinde esnafa nefes aldırabilmek adına yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi vererek, yetkileri doğrultusunda esnaf birliğiyle adım atmaya devam edeceklerini kaydetti.

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, hükümetin esnafa yönelik destek programları hakkında bilgi verdi. Alışveriş merkezleri ve perakende zincirlerine yönelik esnafın eleştirilerini hatırlatan Nasır, şehirlerin imar planlarıyla bu tür yatırımların yerinin önceden belirlenmesi gerektiğini ifade etti.

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve İzmir milletvekili Müsavat Dervişoğlu, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirerek, esnafın kullandığı elektrikteki vergiyi düşürmeyi önerdiklerini, alışveriş merkezlerinin açılması için çevresel etki değerlendirmesi istenmesine yönelik yasal düzenleme yapılmasını istediklerini söyledi.

MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir milletvekili Taner Osmanağaoğlu da ahilik ocağının toplumun omurgası olduğunu, gündeme gelecek perakendecilik yasasıyla esnafın sorunlarına çözüm bulunacağını aktardı.

Genel kurulda Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı Başkanı Mehmet Ali Susam ve CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından tek listeyle yapılan seçimde Zekeriya Mutlu, yeniden göreve seçildi.

Çalışmalarında kendilerine destek olan hükümete ve yerel yönetimlere teşekkür borçlu olduklarını ifade eden Mutlu, perakende zincirlerine düzenleme getirilmesi konusunda da destek beklediklerini söyledi.

Mutlu başkanlığındaki yönetim kurulunda Selahattin Arslan, İbrahim Bayram, Hulusi Demir, Emin Bağcı, Mustafa Akkaya, Salih Bölük, Günay Öz, Nihat Kahya, Tayfur Etiğ ve Kazım Kızılcaoğlu yer aldı.

Genel kurula CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi İzmir İl Başkanı Seda Kaya Ösen, Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı Onur Sivaslı, Saadet Partisi İzmir İl Başkanı Mustafa Erduran da katıldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İzmir Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği'nde başkanlığa Zekeriya Mutlu yeniden seçildi - Son Dakika


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