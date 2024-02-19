İzmir Fashion Week 10. kez düzenleniyor - Son Dakika
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Ekonomi

İzmir Fashion Week 10. kez düzenleniyor

İzmir Fashion Week 10. kez düzenleniyor

Bu yıl 10'uncusu düzenlenen İzmir Fashion Week, 26-29 Şubat'ta gerçekleştirilecek. Organizasyon, marka yöneticilerini, tasarımcıları, iş ve cemiyet hayatından önemli isimleri bir araya getirecek. Etkinlik, İzmir Ticaret Odası ve İzmir Moda Tasarımcıları Derneği tarafından destekleniyor. Ayrıca, etkinlik kapsamında tasarımcılar tarafından bağışlanan kıyafetlerin geliriyle ihtiyaç sahibi çocuklara tekerlekli sandalye ve protez alınması hedefleniyor. Etkinlik, Hyatt Regency Otel'de gerçekleştirilecek olan ilk üç günün ardından İzmir İstinyePark AVM'de final yapacak.

19.02.2024 14:11
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Bu yıl 10'uncusu düzenlenen İzmir Fashion Week, 26-29 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

Organizasyonu düzenleyen ajansın yöneticisi Akif Örük, gerçekleştirdiği basın toplantısında, etkinliğin 4 gün boyunca marka yöneticilerini, tasarımcıları, iş ve cemiyet hayatından önemli isimleri bir araya getireceğini söyledi.

Etkinliği İzmir Ticaret Odası ile İzmir Moda Tasarımcıları Derneğinin desteklediğini belirten Örük, organizasyonu büyüterek İzmir'e bir değer kazandırmak istediklerini ifade etti.

Yaşa Çocuk Derneği Başkanı Selma Özdemir ise Fashion Week etkinliği kapsamında tasarımcıların bağışladıkları kıyafetlerden elde edecekleri gelirle, ihtiyaç sahibi çocuklara tekerlekli sandalye ve protez almayı istediklerini söyledi.

Basın toplantısında organizasyonun sponsor kuruluşlarından temsilciler ile moda tasarımcıları birer konuşma yaptı.

Organizasyonun ilk üç günkü etkinliklerinin Hyatt Regency Otel'de, 29 Şubat'taki finalinin ise İzmir İstinyePark AVM'de yapılacağı duyuruldu.

Kaynak: AA

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