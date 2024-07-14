İzmir iş dünyasından "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajları - Son Dakika
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Ekonomi

İzmir iş dünyasından "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajları

İzmir'deki iş dünyası meslek örgütleri temsilcileri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesajlar yayımladı.

14.07.2024 11:22
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İzmir'deki iş dünyası meslek örgütleri temsilcileri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesajlar yayımladı.

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, mesajında milli iradeyle yönetilen cumhuriyetin, Türk milletinin kıymetli hazinesi olduğuna dikkati çekerek, milletin tek vücut haline gelerek oluşturduğu kararlı duruşla FETÖ'nün darbe girişimine en güzel karşılığı verdiğini bildirdi.

Özgener, açıklamasında "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüzü kutladığımız bu anlamlı günde Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza dek koruyucusu olacağımızı bir kez daha belirtmek isterim. Demokrasi mücadelemizde verdiğimiz tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, bir daha böyle kayıplar yaşanmamasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ise mesajında hain girişimin milletin egemenliği ve iradesiyle boşa çıkarıldığını anımsattı.

Türk milleti ve gençliğinin 15 Temmuz'da Türk istiklal ve cumhuriyetini koruma görevini yerine getirdiğine işaret eden Yorgancılar, şunları kaydetti:

"İçinde bulunduğumuz jeopolitik konum, iç ve dış tehditler bir an bile yılgınlığa, tedbirsizliğe ve boş vermişliğe meydan vermememiz gerektiğini bizlere 251 vatan evladının şehadete ulaşması ile acı bir şekilde göstermiştir. Bu hain girişimin her yıl dönümünde demokrasimize ve cumhuriyetimize bağlılığımızı, çok daha yoğun ve güçlü hissetmeye devam ediyoruz."

İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli de mesajında Türk milletinin 15 Temmuz'da hem korkunç bir kabusa hem de büyük bir zafere tanıklık ettiğini belirtti.

Türk milletinin dünyaya örnek olacak şekilde demokrasisine sahip çıktığına dikkati çeken Kestelli, şunları kaydetti:

"Halkımız demokrasiye, iç huzura ve hukuk devletine sahip çıkmanın tarihte eşine ender rastlanan bir örneğini canı pahasına sergileyerek o karanlık geceyi aydınlattı. İnanıyorum ki bu ülke, milleti, tüm kurum ve kuruluşları ile her fırsatta demokrasimizi savunmaya, onun daha güçlü ve kalıcı olması adına aralıksız çalışmaya, gelecek nesillere refah içinde, huzurlu, güçlü bir ülke bırakma gayesiyle devam edecektir."

Kaynak: AA

Demokrasi, 15 Temmuz, İzmir, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İzmir iş dünyasından '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' mesajları - Son Dakika

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