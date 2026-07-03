İzmir iş dünyasından tarım desteklerine tam destek - Son Dakika
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İzmir iş dünyasından tarım desteklerine tam destek

03.07.2026 19:07
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İzmir Ticaret Odası ve Borsası başkanları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı tarım ve hayvancılık finansman desteklerinin sektöre önemli katkı sağlayacağını belirterek, uygulamayı olumlu değerlendirdi.

İzmir iş dünyası temsilcileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan tarım ve hayvancılık sektörüne yönelik yeni finansman desteklerinin önemli katkılar sağlayacağını belirterek, uygulamayı memnuniyetle karşıladı.

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, yazılı açıklamasında, tarım ve hayvancılık sektörüne yönelik finansman desteklerini çok kıymetli bulduklarını belirtti.

Tarım sektörünün ekonomik bir faaliyet alanının yanı sıra Türkiye'nin ekonomik ve stratejik dayanıklılığının temel unsurlarından biri olduğunu kaydeden Özgener, "Küresel iklim değişikliği, artan maliyetler, su kaynakları üzerindeki baskı ve jeopolitik gelişmeler, bu sektörün ne denli kritik bir öneme sahip olduğunu her geçen gün ortaya koyuyor. Böylesi bir süreçte üreticimizin güçlü şekilde desteklenmesinin, ülkemizin geleceğine yapılan en değerli yatırımlardan biri olduğuna inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Alınan kararların tarım sektörü ve üreticilere hayırlı olmasını dileyen Özgener, şu ifadeleri kullandı:

"Kadın ve genç çiftçilerimize yönelik kredi limitlerinin artırılmasının, hayvancılık sektörüne sağlanan yeni finansman imkanlarının, atıl durumdaki işletmelerin yeniden üretime kazandırılmasına ilişkin desteklerin ve çiftçilerimizin kendi enerjisini üretebilmesini teşvik eden kredi uygulamalarının verimliliğin artırılması ve kırsal kalkınmanın güçlendirilmesi açısından önemli adımlar olarak görüyoruz. Üreten, yatırım yapan ve ülkemizin gıda güvenliği için emek veren tüm çiftçilerimizin finansmana erişimini kolaylaştıracak bu ve benzeri politikaları hayata geçiren Cumhurbaşkanı'mıza ve emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyor."

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ise tarımın Türkiye'nin ekonomisi için stratejik öneme sahip olduğunu söyledi.

Tarımın yaşlanan çiftçi nüfusu, artan maliyetler ve finansmana erişim zorlukları dolayısıyla son yıllarda en çok sıkıntı yaşanan sektörlerin başında geldiğine işaret eden Kestelli, "Ekonomide büyümenin devam ettiği bu süreçte belirttiğimiz faktörlerin de etkisiyle tarım sektöründe yıllık yüzde 8,8'i bulan tarihi küçülmeler de yaşandı. Böylesine zorlu bir ortamda Cumhurbaşkanı'mız tarafından açıklanan destek paketini sektörümüz için hem kapsamı hem de yaratacağı pozitif etki açısından son derece kıymetli buluyorum." ifadelerini kullandı.

Kadın ve genç çiftçi kredisi limitinin artırılmasının sektörün ihtiyaç duyduğu dinamizme katkı sağlayacağına inandıklarını belirten Kestelli, "Atıl durumdaki tesislerin ekonomiye kazandırılması ve yeni kredi imkanları da istihdamın artmasını beraberinde getirecektir. Çiftçilerimizin kendi elektriğini üretmesinin teşvik edilmesi ise sürdürülebilirlik anlamında önemli bir ivme yaratacaktır. Bu önemli destek paketi için Sayın Cumhurbaşkanı'mıza teşekkürlerimi sunuyor, teşviklerin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Ekonomi, Finans, Tarım, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İzmir iş dünyasından tarım desteklerine tam destek - Son Dakika

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