İzmir Mobilya Fuarı 25-29 Mart'ta - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir Mobilya Fuarı 25-29 Mart'ta

24.02.2026 12:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de, yerli ve yabancı sektör profesyonellerinin katılacağı mobilya fuarı düzenlenecek.

İzmir'de yerli ve yabancı sektör profesyonelinin katılımıyla mobilya fuarı gerçekleştirilecek.

Ege İhracatçı Birlikleri'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan EFR Fuarcılık Genel Müdürü Muhammed Baykal, İzmir Mobilya Fuarı'nın 25-29 Mart'ta Fuar İzmir'de yapılacağını söyledi.

Organizasyonun yerli ve yabancı sektör profesyonellerini buluşturucağını ifade eden Baykal, mobilya sektörünün yüzde 80 yerlilik oranına sahip olduğunu, yıllık 4 milyar dolar dış ticaret fazlası veren güçlü bir yapıya ulaştığını anlattı.

Baykal, nitelikli ihtisas fuarlarının sektöre ivme kazandırdığını kaydederek, "Fuar tam da bu noktada stratejik bir platform olarak konumlanıyor. Mobilya fuarcılığında 35 yıllık birikime sahip İzmir, bu köklü deneyimini İZFURNEX ile yeni bir dönüm noktasına taşıyor. Özellikle Ege Bölgesi ve İzmirli üreticilerimiz için bu fuar ticari büyümenin ötesinde, küresel marka olma yolunda güçlü bir sıçrama tahtası olacaktır." dedi.

İzmir Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Zafer Koç ise fuarda yurt içi ve yurt dışından gelecek alıcı heyetlerinin, sektör profesyonellerinin ve yatırımcılarının İzmirli üreticilerle buluşacağını dile getirdi.

Koç fuarda yeni koleksiyonların, modern tasarımların ve dünya trendlerine yön veren modellerin yakından görüleceğini belirtti.

Kaynak: AA

Ekonomi, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İzmir Mobilya Fuarı 25-29 Mart'ta - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade Hesaptaki para soruldu 7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade! Hesaptaki para soruldu
Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma
Hollanda’da yeni azınlık hükümeti seçimden 117 gün sonra yemin etti Hollanda'da yeni azınlık hükümeti seçimden 117 gün sonra yemin etti
Kartal Bölge Adliye Mahkemesi’nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
Spalletti’nin kaderi Galatasaray’a bağlı Spalletti'nin kaderi Galatasaray'a bağlı
Beşiktaş’ta korkutan sakatlık Galatasaray derbisini kaçırabilir Beşiktaş'ta korkutan sakatlık! Galatasaray derbisini kaçırabilir

13:09
Fatma Zehra Kınık dosyasında beklenmedik gelişme: İsyan eden anne, şikayetinden vazgeçti
Fatma Zehra Kınık dosyasında beklenmedik gelişme: İsyan eden anne, şikayetinden vazgeçti
12:25
Gerçekleşirse yer yerinden oynar Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini
Gerçekleşirse yer yerinden oynar! Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini
12:05
İrfan Can Kahveci’den maça damga vuran hareket
İrfan Can Kahveci'den maça damga vuran hareket
11:54
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor
11:25
Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı
Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı
11:23
Üç kesime büyük kolaylık Erdoğan imzaladı, kredilerde yüzde 100 faiz indirimi
Üç kesime büyük kolaylık! Erdoğan imzaladı, kredilerde yüzde 100 faiz indirimi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 13:26:13. #7.11#
SON DAKİKA: İzmir Mobilya Fuarı 25-29 Mart'ta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.