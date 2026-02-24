İzmir Mobilya Fuarı 25-29 Mart'ta

İzmir'de yerli ve yabancı sektör profesyonelinin katılımıyla mobilya fuarı gerçekleştirilecek.

Ege İhracatçı Birlikleri'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan EFR Fuarcılık Genel Müdürü Muhammed Baykal, İzmir Mobilya Fuarı'nın 25-29 Mart'ta Fuar İzmir'de yapılacağını söyledi.

Organizasyonun yerli ve yabancı sektör profesyonellerini buluşturucağını ifade eden Baykal, mobilya sektörünün yüzde 80 yerlilik oranına sahip olduğunu, yıllık 4 milyar dolar dış ticaret fazlası veren güçlü bir yapıya ulaştığını anlattı.

Baykal, nitelikli ihtisas fuarlarının sektöre ivme kazandırdığını kaydederek, "Fuar tam da bu noktada stratejik bir platform olarak konumlanıyor. Mobilya fuarcılığında 35 yıllık birikime sahip İzmir, bu köklü deneyimini İZFURNEX ile yeni bir dönüm noktasına taşıyor. Özellikle Ege Bölgesi ve İzmirli üreticilerimiz için bu fuar ticari büyümenin ötesinde, küresel marka olma yolunda güçlü bir sıçrama tahtası olacaktır." dedi.

İzmir Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Zafer Koç ise fuarda yurt içi ve yurt dışından gelecek alıcı heyetlerinin, sektör profesyonellerinin ve yatırımcılarının İzmirli üreticilerle buluşacağını dile getirdi.

Koç fuarda yeni koleksiyonların, modern tasarımların ve dünya trendlerine yön veren modellerin yakından görüleceğini belirtti.