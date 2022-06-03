DenizBank'tan İzmir Tarım Teknoloji Merkezi'ne destek - Son Dakika
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DenizBank'tan İzmir Tarım Teknoloji Merkezi'ne destek

03.06.2022 15:57
DenizBank'tan İzmir Tarım Teknoloji Merkezi'ne destek

DenizBank Tarım Bankacılığı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Burak Koçak, "Kırsal yaşamın sürdürülebilirliği için finansman sağlamak, artan nüfus için daha verimli kaynak yönetimine katkıda bulunmak, sektörün sosyal ve ekolojik yapısını güçlendirmek misyonuyla Türkiye'nin en ücra köşelerinde, 20...

DenizBank Tarım Bankacılığı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Burak Koçak, "Kırsal yaşamın sürdürülebilirliği için finansman sağlamak, artan nüfus için daha verimli kaynak yönetimine katkıda bulunmak, sektörün sosyal ve ekolojik yapısını güçlendirmek misyonuyla Türkiye'nin en ücra köşelerinde, 20 yıldır bankacılık sisteminin kapılarını üreticilerimize açıyoruz." ifadelerini kullandı.

DenizBank'tan yapılan açıklamaya göre, 1891 yılında kurulan İzmir Ticaret Borsası (İTB) tarafından geliştirilen İzmir Tarım Teknoloji Merkezi'ni (İTTM) yönetecek şirket çatısı altında DenizBank ve İş Bankası da yer alacak. İzmir'de düzenlenen iki ayrı imza töreninde, her iki bankanın üst düzey temsilcileri ile niyet ve iş birliği anlaşmaları imzalandı.

Açıklamada, imza törenindeki konuşmasına yer verilen Koçak, şunları kaydetti:

"İnsan kaynağı ve ürün çeşitliliği ile tarıma yönelik tasarlanan, yurdun dört yanına yaygın şube ağımız ile bu alana odaklanan ilk özel bankayız. Kırsal yaşamın sürdürülebilirliği için finansman sağlamak, artan nüfus için daha verimli kaynak yönetimine katkıda bulunmak, sektörün sosyal ve ekolojik yapısını güçlendirmek misyonuyla Türkiye'nin en ücra köşelerinde, 20 yıldır bankacılık sisteminin kapılarını üreticilerimize açıyoruz. Sürdürülebilirlik için tarımda teknoloji dönüşümünü de uzun zamandır gündemimizde tutuyoruz. Yenilikçi iştirakimiz olan, aynı zamanda tarım teknolojilerinin geliştirilmesi için ülkemizdeki girişimcilik ekosistemini destekleyen NEOHUB ile İTTM'nin iş ortağı olarak, sürdürülebilirlik hedeflerimiz doğrultusunda yeni bir adım attık. Biliyoruz ki akıllı tarım uygulamalarının tarıma entegrasyonu, üreticiye sağladığı maliyet ve verimlilik avantajının yanında, doğal kaynakların korunmasını da yüksek oranda destekliyor. Tarımla olan gönül bağımızda bugüne kadar hep gelecek nesillere karşı duyduğumuz sorumluluk duygusuyla hareket ettik. Bundan sonra da ülkemizin, dünyamızın çocuklarına bırakacağımız mirası gözeterek gerek finansman gerek teknoloji tarafında bütünsel bakış açısıyla sektörümüzün yanında durmaya devam edeceğiz."

"Tarım ve finansta sürdürülebilir büyüme için teknoloji geliştireceğiz"

NEOHUB Genel Müdürü Gürhan Çam ise konuya ilişkin, "NEOHUB, Türkiye ve dünyada yeni iş modelleri kurmak için teknoloji ve finans uzmanlığını bir araya getirerek kuruldu. Tüm ekosisteme katkı sağlayacak finansal teknoloji çözümlerini hayata geçirmek için yola çıktı. Ülkemiz ve gezegen için yaşamsal önemi olan tarım sektörüne inovatif, sürdürülebilir ve yapıcı çözümler üretmek üzere İTTM ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği de son derece kıymetli. Tarım ve finans ekosisteminde sürdürülebilir büyümeyi destekleyecek yeni nesil teknolojiler ile sektörü ileri taşıyacak projelere imza atacağız. DenizBank Finansal Hizmetler Grubu iştiraki olarak bankamızın el üstünde tuttuğu tarımın yarınlarına ve üreticimizin hedeflerine katkı sağlayacak olmaktan ötürü gururlu ve heyecanlıyız." değerlendirmesinde bulundu.

DenizBank'tan İzmir Tarım Teknoloji Merkezi'ne destek
DenizBank'tan İzmir Tarım Teknoloji Merkezi'ne destek
DenizBank'tan İzmir Tarım Teknoloji Merkezi'ne destek

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi DenizBank'tan İzmir Tarım Teknoloji Merkezi'ne destek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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