İzmir Ticaret Borsası ocak ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi

İzmir Ticaret Borsasının (İTB) ocak ayı meclis toplantısı, video konferans aracılığıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda ekonomik gelişmeler, enerji güvenliği, iklim krizi, kuraklığın tarıma etkileri, iyi tarım uygulamaları ve 2021 yılı borsa işlem hacmindeki gelişmeler ele alındı.

İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, ekonomideki gelişmelerin uzun süredir gündemdeki yerini koruduğunu belirterek, "Eylül- Aralık dönemine damgasını vuran kur hareketliliği, faiz indirimleri ve ardından gelen kur korumalı mevduat uygulaması, dövizdeki oynaklığı göreceli bir istikrara kavuştursa da enflasyon bir tehdit olarak varlığını sürdürüyor." dedi.

Kestelli, akaryakıt ve enerji sektöründeki fiyat artışlarının hem tüketicileri hem de üreticileri zorladığını belirterek, şunları söyledi:

"Tarım, bu zamlardan direkt olarak etkilenen sektörlerin başında geliyor. Tarlayı sürmek ve ürünün nakliyesi için mazota, sulama yapmak için elektriğe ihtiyaç var. Bu da direkt olarak ürün fiyatlarına yansıyor ve insanların en çok hissettiği alanı yani mutfak enflasyonunu etkiliyor. Bu nedenle, pandeminin etkisini sürdürdüğü ve üreticisinden esnafa her kesimin yaralarını sarmaya çalıştığı bir dönemde, sosyal devlet anlayışı her zamankinden daha büyük önem taşıyor."

Doğal gaz tedarikinde yaşanan sorunlara da değinen Kestelli, şöyle konuştu:

"Kesintide firmalarımız sadece üretim sorunu ile karşılaşmayacak. Aynı zamanda 24 saat iklimlendirme yapmak zorunda olan, stoklarındaki ham maddeleri, yarı mamulleri veya üretimi tamamlanmış stok ürünlerini soğutma veya ısıtma yaparak muhafaza etmek zorunda olan işletmelerimiz de önemli sorunlar yaşanacak. Bu nedenle enerji güvenliği büyük önem taşıyor. Yaşadığımız bu gelişmeleri dikkate alarak yerli enerji kaynaklarımızın artırılması çalışmalarına yoğunlaşmalıyız. Bu olay da göstermiş oldu ki, sürdürülebilir bir ekonomi için her alanda yerli üretimi artırmak, orta ve uzun dönem planlarımızı da olası bu ve benzeri gelişmelere hazırlıklı olacak şekilde yapmak zorundayız." ???????