İzmir Ticaret Borsası ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle 23 Nisan şenliği düzenlendi - Son Dakika
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Ekonomi

İzmir Ticaret Borsası ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle 23 Nisan şenliği düzenlendi

İzmir Ticaret Borsası ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle 23 Nisan şenliği düzenlendi

İzmir Ticaret Borsası (İTB) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla şenlik düzenlendi. İTB'nin Toprak ve Çocuk Programı kapsamında gerçekleştirilen şenlikte çocuklar oyunlar oynadı ve şarkılarla eğlendi. Programın amacı, çocuklara tarımın ve tarım ürünlerinin tanıtılması, sağlıklı beslenme konusunda bilinç kazandırılması ve sürdürülebilir çevrenin öneminin gelecek nesillere aktarılmasıdır.

27.04.2024 09:32
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İzmir Ticaret Borsası (İTB) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla şenlik gerçekleştirildi.

İTB'den yapılan açıklamaya göre, İTB'nin "Gelecek toprakta, toprağımız emin ellerde" sloganıyla yürüttüğü Toprak ve Çocuk Programı kapsamında Türkiye İş Bankasının katkılarıyla düzenlenen şenlik, Urla Uzunkuyu İlkokulu ve Ortaokulu'nda gerçekleştirildi.

Programda çocuklar animatörler eşliğinde oyun oynadı, şarkılar ile eğlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Toprak ve Çocuk Programı'nın çocuklara toprağın, tarımın ve tarım ürünlerinin tanıtılması, sağlıklı beslenme konusunda bilinç kazandırılması, tarımsal üretim ve sürdürülebilir çevrenin öneminin gelecek nesillere aktarılmasını hedeflediğini kaydetti.

En değerli yatırımın gelecek nesillere yapılan yatırım olduğunu belirten Kestelli, "Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 104'üncü kuruluş yıl dönümü ve dünya üzerinde çocuklara armağan edilmiş tek bayram olan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutladığımız bu önemli haftada çocuklarımızla hem eğlenceli hem de öğretici güzel bir etkinlikte bir araya geldik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi İzmir Ticaret Borsası ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle 23 Nisan şenliği düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir Ticaret Borsası ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle 23 Nisan şenliği düzenlendi - Son Dakika
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