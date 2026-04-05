İzmir Ticaret Odası\'ndan Çin açılımı

İzmir'in ticaret hacmini geliştirmek için çalışmalarına hızla devam eden İzmir Ticaret Odası, Çin'in sanayi devi Qingdao'dan gelen heyeti ağırladı. Birbirinden önemli iş görüşmelerinin yapıldığı organizasyon kapsamında Qingdao Ticaret Bürosu ile İzmir Ticaret Odası arasında iş birliği anlaşması imzalandı.

İzmir Ticaret Odası ile Çin Halk Cumhuriyeti Qingdao Belediyesi iş birliğinde düzenlenen tanıtım toplantısı; T.C. Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Yeşim Kebapçıoğlu, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler ve Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Elçi Müsteşarı Li Bin'in açılış konuşmalarıyla başladı.

Kebapcıoğlu: Geniş bir iş birliği potansiyeli var

İzmir ve Qingdao'nun benzer özellikler taşıyan iki önemli liman kenti olduğunu vurgulayan T.C. Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Yeşim Kebapcıoğlu, iki şehir arasında geniş bir iş birliği potansiyeli bulunduğunu ifade ederek, iki ülke liderlerinin ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda siyasi ve stratejik güvenin pekiştirildiğini söyledi.

Kızılgüneşler: Sürdürülebilir iş birlikleri için güçlü bir zemin

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler, İzmir ve Qingdao'nun ortak özelliklerinin iki şehir arasında geliştirilebilecek iş birlikleri açısından önemli bir zemin oluşturduğunu belirtti. Bu kapsamda, İzmir Ticaret Odası ile Qingdao Belediyesi Ticaret Bürosu arasında imzalanacak iş birliği anlaşmasının, ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi açısından önemli bir adım olacağını ifade eden Kızılgüneşler, Çin'in Türkiye'nin en fazla ithalat yaptığı ülke konumunda olduğunu, 2026 yılı Ocak ayı itibarıyla toplam ithalatın yüzde 14,9'unun Çin'den gerçekleştirildiğini ve bu oranın son yıllarda artış gösterdiğini belirtti. Kızılgüneşler, "Çin ile sahip olduğumuz ekonomik ilişkiler mevcut haliyle güçlü bir dinamizm barındırıyor olsa da, henüz dengeli ve sürdürülebilir bir yapıya ulaşmadığını gözlemliyoruz. Bizler, bu ilişkinin sadece büyüyen değil, aynı zamanda karşılıklı faydayı esas alan; yatırımlar, teknoloji transferi, ortak projeler, lojistik ve altyapı iş birlikleri çerçevesinde stratejik bir derinlik kazanması gerektiğine inanıyoruz" dedi. Kızılgüneşler, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin yalnızca ticaretle sınırlı kalmaması gerektiğini; yatırım, teknoloji transferi, lojistik ve altyapı projeleri gibi alanlarda daha derin ve sürdürülebilir iş birliklerinin geliştirilmesinin önem taşıdığını vurguladı.

Li Bin, İzmirli iş insanlarını Qıngdao'ya davet etti

Karşılıklı ziyaretlerin ülkeler arası ilişkilere ivme kazandırdığını belirten Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Elçi Müsteşarı Li Bin, ekonomik açıdan Çin'in istikrarlı ve güçlü bir ülke olduğunu vurgularken, Türkiye ile Çin arasındaki artan ticaret hacmine dikkat çekti. Geçtiğimiz yıl Çin'in Türkiye'ye yaptığı yatırımın 3,3 milyon dolar olduğunu belirten Lin, iki ülke arasındaki iş birliklerini artırmaya yönelik çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti. Karşılıklı ticaret ve yatırımların teşvik edilmesi ile ilişkilerin geliştirilmesi kapsamında bu tür etkinliklerin artırılmasının önemine değinen Lin, sözlerini İzmirli iş insanlarını Qingdao'ya davet ederek tamamladı.

Jian: "Qingdao, Asya ile Avrupa arasında kritik bir lojistik köprü durumunda"

Toplantı, açılış konuşmalarının ardından Qingdao Belediye Başkan Yardımcısı Gao Jian'ın "Çin Halk Cumhuriyeti Qingdao Tanıtım Sunumu" ile devam etti. Qingdao'nun küresel ticaret ağları içerisindeki konumuna değinerek, şehrin Kuşak ve Yol Girişimi'nin kara ve deniz yollarının kesişim noktasında yer aldığını ve Kuzeydoğu Asya'dan Avrupa'ya uzanan önemli bir lojistik ve ticaret merkezi olduğunu vurgulayan Gao Jian, Qingdao'nun güçlü sanayi altyapısına dikkat çekti. Gao Jian, sunumunda kentsel kalkınma ve sanayi bölgeleri iş birliği, modern tarım teknolojileri, endüstriyel ekipman üretimi ve sınır ötesi e-ticaret alanlarında Türkiye ile geliştirilebilecek iş birliği fırsatlarını detaylandırdı. Sunumunun sonunda ise, karşılıklı yatırımların artırılması ve küresel tedarik zincirlerinin birlikte güçlendirilmesi yönünde ortak hareket edilmesi gerektiği vurgulanarak, iki taraf arasında iş birliğinin daha ileri bir seviyeye taşınmasının önemi aktarıldı."

İş birliği anlaşması imzalandı

İzmir Ticaret Odası ile Qingdao Belediyesi Ticaret Bürosu arasında iş birliği anlaşmasının imzalandığı toplantıda; İzmir Kalkınma Ajansı Uzmanı Gökçe Aydoğdu, Qingdao SCO (Şanghay İşbirliği Örgütü) Demonstrasyon Alanı Başkan Yardımcısı Fu Zhonghua ve Qingdao İthalat ve İhracat İşletmeleri Ticaret Odası Başkanı Yu Chao birer sunum gerçekleştirdi.

Çinli firmalar ile İzmirli firmalar buluştu

Sunumların ardından enerji ve elektrik ekipmanları, lastik ve otomotiv yan sanayi, tarım makineleri, uluslararası ticaret ve lojistik, sınır ötesi e-ticaret, su ve çevre teknolojileri, plastik ve ambalaj sanayi, gıda üretimi, kültürel ürünler ve ev eşyaları, evcil hayvan ürünleri ile hukuk ve danışmanlık sektörlerinde faaliyet gösteren 20 Çinli firma ile İzmirli firmalar arasında ikili iş görüşmeleri etkinliği düzenlendi. - İZMİR