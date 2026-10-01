İzmir Ticaret Odası seçimlerinde 62 bin 777 üye 110 sandıkta oy vermeye başladı - Son Dakika
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İzmir Ticaret Odası seçimlerinde 62 bin 777 üye 110 sandıkta oy vermeye başladı

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İzmir Ticaret Odası seçimlerinde 62 bin 777 üye 110 sandıkta oy vermeye başladı
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İzmir Ticaret Odası'nda Meslek Komitesi ve Meclis Üyesi seçimleri için Fuar İzmir'de oy verme işlemi saat 09.00'da başladı. 84 meslek grubunda 62 bin 777 üyenin oy kullanacağı seçimlerde 202 Meclis Üyesi ve 488 Meslek Komitesi Üyesi belirlenecek; oylama 17.00'de sona erecek.

(İZMİR) - İzmir Ticaret Odası'nda (İZTO) Meslek Komitesi ve Meclis Üyesi seçimleri Fuar İzmir'de başladı. Saat 09.00'da başlayan oy verme işlemi, saat 17.00'de sona erecek.

İzmir Ticaret Odası seçimlerinde 84 meslek grubunda 110 sandık kuruldu. Toplam 62 bin 777 üyenin oy kullanacağı seçimlerde, 202 Meclis Üyesi ile 488 Meslek Komitesi Üyesi seçilecek.

Seçim kapsamında üyeler, saat 09.00 itibarıyla Fuar İzmir'de kurulan sandıklarda oylarını kullanmaya başladı. Oy verme işlemi saat 17.00'de tamamlanacak.

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener de seçimler kapsamında sandık başına gitti. Özgener, üyesi olduğu 50. Meslek Grubu Lojistik ve Gümrük Müşavirliği Grubu için oyunu kullanarak seçim sürecine katıldı.

4 YENİ MESLEK GRUBU

Seçimlerde 4 yeni meslek grubu da yer alıyor. Yeni gruplar; 81'inci Danışmanlık ve Müşavirlik Faaliyetleri Grubu, 82'nci Zirai İlaç ve Gübreler Grubu, 83'üncü Oto Kiralama ve Diğer Kiralama Faaliyetleri Grubu ile 84'üncü Otomotiv ve Diğer Ulaşım Araçları Parçalarının Perakende Satışı Grubu oldu.

YÖNETİM KURULU SEÇİMLERİ 8 EKİM'DE

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu, Birlik Genel Kurulu Delege Seçimleri ile Meclis Başkanlığı ve Başkanlık Divanı seçimleri ise 8 Ekim'de İzmir Ticaret Odası'nda gerçekleştirilecek.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: İzmir Ticaret Odası seçimlerinde 62 bin 777 üye 110 sandıkta oy vermeye başladı - Son Dakika
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