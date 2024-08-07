İzmir Torbalı'da 64 yeni fabrika kurulacak - Son Dakika
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Ekonomi

İzmir Torbalı'da 64 yeni fabrika kurulacak

İzmir Torbalı\'da 64 yeni fabrika kurulacak

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Torbalı ilçesindeki organize sanayi bölgesine tahsis edilen arazide 64 yeni fabrikanın kurulacağını ve 5 bin kişilik istihdam sağlanacağını açıkladı.

07.08.2024 12:31
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AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İzmir'in Torbalı ilçesindeki organize sanayi bölgesine tahsis edilen arazide 64 yeni fabrika kurulacağını ve 5 bin kişilik istihdam sağlanacağını belirtti.

Kaya'nın basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, mobilyacılar için tahsis edilen 660 dönümlük arazide yapılan altyapı çalışmalarını inceleyen Kaya, ilgililerden bilgi aldı.

Altyapı çalışmalarıyla yatırımcıların bölgeye çekilmesi ve istihdamın arttırılmasını hedeflediklerini belirten Kaya, her aşamada destek ve iş birliklerinin süreceğini kaydetti.

Kaya, otoyol bağlantılarının kurulmasının organize sanayi bölgesinin ulaşımını kolaylaştıracağına ve yatırım süreçlerini hızlandıracağına işaret ederek, "Bu konuda yerel yönetimlerle de işbirliği içinde çözümler geliştirmeye gayret ediyoruz. Ancak maalesef yerel yönetimlerin çok duyarlı davrandığını söyleyemeyiz. Yatırım yapana, üretene, istihdam sağlayana köstek değil destek olunması gerekiyor. Tüm kamu kurumlarını problemleri çözmek için devreye sokmaya devam edeceğiz. Umarım yerel yönetimlerde de bir duyarlılık oluşur." ifadelerini kullandı.

Kaya, mobilyacılara tahsis edilen 660 dönümlük arazide 64 yeni fabrikanın kurulacağını, 5 bin kişiye istihdam sağlanacağını sözlerine ekledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Torbalı Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulvahap Olgun da Hazine'ye ait alanın sanayicilere tahsis edilmesindeki gayreti için Kaya'ya teşekkür ederek, İzmir'in yeni sanayi alanlarına ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi İzmir Torbalı'da 64 yeni fabrika kurulacak - Son Dakika

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