İzmir tulum peyniri tescillendi - Son Dakika
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İzmir tulum peyniri tescillendi

28.02.2022 09:26

İzmir tulum peyniri tescillendiİZMİR İzmir ile özdeşleşmiş ve ün kazanmış gıda ürünleri bir bir coğrafi işaret alırken, coğrafi işaret alan son ürün ise meşhur İzmir tulum peyniri oldu.

İzmir tulum peyniri tescillendi

İZMİR İzmir ile özdeşleşmiş ve ün kazanmış gıda ürünleri bir bir coğrafi işaret alırken, coğrafi işaret alan son ürün ise meşhur İzmir tulum peyniri oldu.

İzmir şambalisi, İzmir lokması, İzmir kumrusu ve İzmir boyozu coğrafi işaret tescillerinin ardından İzmir tulum peyniri de coğrafi işaret aldı. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyeleri ile birlikte çalışmalarını yürüten İzmir Ticaret Odası (İZTO), İzmir tulum peynirinin de coğrafi işaretini aldı. İZTO 7. Süt Grubu Meslek Komitesi Başkanı Halil Koyuncuoğlu, komite başkan yardımcısı Eray Boyacıoğlu, meclis üyeleri Muzaffer Egi ve Levent Pekimrekli ile komite üyesi Serkan Özkaynak, coğrafi işaret çalışmalarında aktif rol aldı.

"İzmir tulumu özeldir"

İzmir'de pazarcılık yapan Cüneyt Çetin isimli esnaf, "İzmir tulumunun tuzu az olur. İzmir'in çeşitli bölgelerinde üretilir. Müşterilerimizin yüzde 60'ı da İzmir tulumunu tercih ediyor. İzmir dışından gelip bu peyniri almak isteyen de oluyor. İzmir tulumu markalaşmıştır" dedi. Bir başka pazarcı esnafı Adem Özkan ise "İzmir tulum peyniri, özeldir. Biz Bergama'da tulum peyniri üretip pazarda satıyoruz. İzmir tulumunun sütü yağlıdır, tuzu azdır, tadı güzeldir" diye konuştu. İzmirli vatandaş Ayhan Dikmen, "Genelde İzmir tulumunu tüketiyoruz. Çünkü İzmir tulumu tuzsuzdur. Tadı çok güzel. Yağı, lezzeti çok güzel. Bizim için İzmir tulumu özel" ifadelerini kullandı.

İzmir tulum peyniri tescillendi
İzmir tulum peyniri tescillendi
İzmir tulum peyniri tescillendi
İzmir tulum peyniri tescillendi

YORUMLAR
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Ziraat Fakültesi, Ege Üniversitesi, Ticaret, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İzmir tulum peyniri tescillendi - Son Dakika


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