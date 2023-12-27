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İzmir Valisi: 2024'te ekonomik göstergeler pozitife dönecek - Son Dakika
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İzmir Valisi: 2024'te ekonomik göstergeler pozitife dönecek

İzmir Valisi Süleyman Elban, 2024 yılı için ekonomik göstergelerin iyi olduğunu belirterek, en geç 3. çeyrekte bütün parametrelerin pozitife doğru döndüğünü, negatif taraflarının gittiğini müşahede edeceğimizi söyledi. İZTO Başkanı Mahmut Özgener ise kararlı makro ekonomik politikaların sürdürülmesinin kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

İzmir Valisi: 2024\'te ekonomik göstergeler pozitife dönecek
27.12.2023 - 19:25,
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İzmir Valisi Süleyman Elban, 2024 yılı için ekonomik göstergelerin iyi olduğunu belirterek, "Çok büyük bir ihtimalle 2024 yılı içerisinde, en geç 3. çeyreğinde bütün parametrelerin pozitife doğru döndüğünü, en azından artık negatif taraflarının gittiğini hep birlikte müşahede edeceğiz." dedi.

İzmir Ticaret Odası'nın (İZTO) aralık ayı olağan meclis toplantısına konuk olan Elban, pandemi, doğal afetler, dünyada pandemiye bağlı olarak ekonomideki savrulmalar gibi nedenlerle son 3-4 yılın çok zor geçtiğini belirtti.

Bu sürecin herkesi etkilediğini belirten Elban, gelecek yıl için ekonomik göstergelerin iyiye doğru gidiş yönünde olduğunu kaydetti.

Elban, Türkiye'nin ciddi tedbirler aldığını, Orta Vadeli Programın bu işin anayasa olduğunu ifade ederek, "Ona da harfiyen uyulmaya devam ediliyor. Çok büyük bir ihtimalle 2024 yılı içerisinde, en geç 3. çeyreğinde bütün parametrelerin pozitife doğru döndüğünü, en azından artık negatif taraflarının gittiğini hep birlikte müşahede edeceğiz. Beklentimiz ve göstergeler o yönde." diye konuştu.

Elban 2024 yılının insanlığa iyilik, sağlık getirmesini diledi.

-"Kararlı makro ekonomik politikaların sürdürülmesi kaçınılmaz"

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, uygulanan ekonomi politikalarının Merkez Bankası'nın kredibilitesini artırırken özellikle yabancı yatırımcıların Türkiye piyasalarına olan ilgisini de artırdığını söyledi.

Bu ilginin devamı için 2024 yılı içerisinde kararlı makro ekonomik politikaların sürdürülmesinin kaçınılmaz olduğunu dile getiren Özgener, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki dönemde düşük talep ve artan maliyetlerin yanı sıra kurun seyri ve finansman giderlerindeki artışlar şirket karlılıklarını yakından etkileyecek. Bu gelişmeler ve sıkı para politikasının devamı neticesinde büyüme rakamlarının bugünküne göre daha düşük bir seviyede oluştuğunu göreceğiz. Bu durum, işletme yıllık bilançolarının yapılacağı bugünlerde olası bir düşük büyüme sürecini de hesaba katmamız gerektiğini ortaya koyuyor. Bu şartlar altında, seçici kredi politikasının süreceği ve sınırlı bir kredi büyümesi yaşanacağı görülüyor. Ayrıca nakit akışının devamı da, firmalarımız için yaşamsal önem taşıyacak."

Kaynak: AA
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