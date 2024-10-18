İzmir ve Bremen Arasında İş Birliği Projeleri Gündemde - Son Dakika
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Ekonomi

İzmir ve Bremen Arasında İş Birliği Projeleri Gündemde

İzmir ve Bremen Arasında İş Birliği Projeleri Gündemde

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın Bremen ziyareti sırasında, İzmir Ticaret Odası heyeti, Bremenli iş insanları ile iş birliği fırsatlarını görüştü. Otomotiv sektörü ve çıraklık programları üzerine ikili projeleri öne çıkaran görüşmelerde, kardeş şehirler arasında ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi hedefleniyor.

18.10.2024 10:39  Güncelleme: 10:40
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın Bremen ziyaretine eşlik eden İzmir Ticaret Odası heyeti, kardeş şehir Bremen'deki iş insanlarıyla görüşmeler yaptı. Ziyaretlerde iki kent arasında yapılacak iş birliklerine değinen İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "otomotiv sektöründe işbirliği" ve "çıraklık programı" nı merkezine alan 2 önemli projeyi gündeme getirdi. Bremen iş insanları önerileri olumlu karşılayarak iş birliği için ortak bir çalışma grubu kurulmasını kararlaştırdı.

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler, Bremen Ticaret Odası Başkan Yardımcısı André Grobien, Bremen Zanaatkarlar Odası Başkanı Thomas Kurzke ve Bremen İşveren Birlikleri Başkanı Cornelius Neumann-Redlin'i ziyaret etti. Ziyaretlerde; İzmir ile Bremen arasındaki ekonomik ilişkilerin artırılması için yapılacaklar konuşuldu.

Bremen'deki Odalarla kardeş olmaktan büyük memnuniyet duyacaklarını ifade eden İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İzmir Ticaret Odası'nın kentteki diğer paydaşlar ile birlikte yürüttüğü Tarıma Dayalı Organize Sanayi Bölgesi yatırımları, Kemalpaşa Lojistik Merkezi ve İzQ İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi ile ilgili detaylı bilgilendirme yaptı.

Otomotivde iş birliği

İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı aracılığıyla eğitim programları hazırladıklarını ifade eden Özgener, "Otomotiv sektöründe güçlü olan Bremen ve İzmir, elektrikli araçlara ve ileri otomotiv teknolojilerine odaklanan uzmanlaşmış bir mentorluk ve eğitim programı üzerinde iş birliği yapabilirler. İzmir'den yetenekli işçiler, Bremen'in otomotiv tesislerinde eğitilerek elektrikli araç bakımı ve imalatındaki son gelişmeleri öğrenebilirler. Benzer şekilde, Bremen'de bulunan çıraklar, şehrin lojistik merkezi olarak stratejik konumu göz önüne alındığında, özellikle lojistik ve ulaştırma yönetimi konusunda İzmir'de pratik deneyim kazanabilirler" dedi.

Çıraklık programı önerisi

İzmir ve Bremen'in, vasıflı işçilerin eğitimlerinin bir kısmını İzmir'de, bir kısmını da Bremen'de tamamlayacakları ikili bir çıraklık programı kurabileceğini belirten Özgener, "Bu program, sürdürülebilir teknolojilere odaklanabilir. Her iki şehirden şirketler, çıraklara inşaattaki en son teknolojilerle uygulamalı deneyim sunmak için meslek okullarıyla ortaklık kurabilir." diye konuştu. Bremen Oda Başkanları bu konuya çok sıcak baktıklarını ifade etti.

Meslek okullarına erasmus

İzmir Ticaret Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa Tanyeri ve İzmir Ticaret Odası Genel Koordinatörü Pınar Karayılanoğlu'nun eşlik ettiği ziyaretlerde İzmir Ekonomi Üniversitesi ile yapılabilecek iş birliklerine de değinen Özgener, "Erasmus'u çok destekliyoruz. Birçok öğrenci programdan faydalanıyor ve Almanya en çok tercih edilen ülkelerin başında geliyor. Artık bu programı üniversite çerçevesinden çıkarıp meslek okullarına da yaymalıyız" dedi.

Özgener'in önerilerini memnuniyetle karşılayan Bremen Ticaret Odası Başkan Yardımcısı André Grobien, Bremen Zanaatkarlar Odası Başkanı Thomas Kurzke ve Bremen İşveren Birlikleri Başkanı Cornelius Neumann-Redlin ise birlikte çalışmanın vaktinin geldiğini ve yapılacak iş birliklerinin karşılıklı vize sorunlarını da çözebileceğini iletti. Görüş alışverişlerine açık olduklarını kaydeden Oda temsilcileri İzmir Ticaret Odası heyetini Bremen'de bulunan lojistik köyü ziyaret etmeye davet etti.

Ziyaretlerin ardından değerlendirme yapan İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "Bremen ziyaretlerimizin hepsinde ana gündemimiz vize konusunda yaşanan sıkıntılardı. İş birliği önerilerimizin hayata geçmesi için vize sorununun çözülmesi kritik önem taşıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Cemil Tugay ile Bremen'de yaptığımız her temasta bu konuyu gündeme getirdik. En kısa sürede tüm iş insanlarımızı etkileyen vize sorununun çözülmesini temenni ediyoruz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Cemil Tugay, Ekonomi, Eğitim, Bremen, izmir, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İzmir ve Bremen Arasında İş Birliği Projeleri Gündemde - Son Dakika

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