Üye Girişi
İzmit Belediyesi'nden bin 467 haneye nakdi destek - Son Dakika

İzmit Belediyesi'nden bin 467 haneye nakdi destek

20.12.2021 17:16
İzmit Belediyesi'nden bin 467 haneye nakdi destek

İzmit Belediyesi, soğuk hava koşullarında zor durumda olan ailelere gıdadan giyime, yakacak yardımından kira yardımına kadar toplam 1 milyon 102 bin 645 TL nakdi destek sağladı.

İzmit Belediyesi, soğuk hava koşullarında zor durumda olan ailelere gıdadan giyime, yakacak yardımından kira yardımına kadar toplam 1 milyon 102 bin 645 TL nakdi destek sağladı.

İzmit Belediyesi, soğuk hava koşullarında yardıma muhtaç vatandaşa yardım etmeye devam ediyor. 1 Kasım-20 Aralık tarihleri arasında Kardeş Eller Sosyal Yardım Platformuna 2 bin 986 başvuru yapıldı. İzmit Belediyesi bin 467 haneye toplam 1 milyon 102 bin 645 TL nakdi destek sağladı. Bu hanelere 561 bin 500 TL yakacak, 102 bin 645 TL kira, 8 bin 260 TL fatura ve 381 bin 950 TL çatı onarım desteği verildi. Bin 869 haneye gıda desteği, bin 297 haneye giyim desteği sağlandı. Öğrenciler için ise 2 bin 293 haneye 344 bin kırtasiye ve giysi çeki desteği verildi. - KOCAELİ

İzmit Belediyesi, Türk Lirası, Aralık, Kasım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İzmit Belediyesi'nden bin 467 haneye nakdi destek - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
17:12 Son Dakika: Tüm ücretlilerin asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakılacak
17:08 Şampiyonluk oranlarında tarihi değişim
16:58 Rai Tayfunu'nun vurduğu Filipinler'de ölenlerin sayısı 375'e yükseldi
16:56 Omicron, Davos'u vurdu! Toplantılar yaz aylarında yapılacak
16:48 Son dakika! Akaryakıta üçlü zam! Benzin ve motorin 12 lirayı aştı, oto gaz ise 10 liraya dayandı
16:30 Yaşamını yitiren Sezai Aydın'ın başarılı seslendirmeleri
16:21 Brezilya'da inek, çift başlı buzağı doğurdu
16:11 Son Dakika: Borsa'da günlük düşüş yüzde 5'e yükseldi, BIST 100 endeksinde işlemlere ara verildi
16:09 Beşiktaş, yorumcu Kütahyalı'yı neden hedef aldı? İşte gündem olacak o skandal sözler
16:07 Son Dakika: Koronavirüse yakalanan usta oyuncu Sezai Aydın, 69 yaşında yaşamını yitirdi
Polis karakoluna pompalı tüfekle girerek ateş açtı Polis karakoluna pompalı tüfekle girerek ateş açtı         
17:19
Son Dakika: Tüm ücretlilerin asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakılacak Son Dakika: Tüm ücretlilerin asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakılacak         
17:12
Omicron, Davos'u vurdu! Toplantılar yaz aylarında yapılacak Omicron, Davos'u vurdu! Toplantılar yaz aylarında yapılacak         
16:56
Son Dakika: Koronavirüse yakalanan usta oyuncu Sezai Aydın, 69 yaşında yaşamını yitirdi Son Dakika: Koronavirüse yakalanan usta oyuncu Sezai Aydın, 69 yaşında yaşamını yitirdi         
16:08
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın tepkisini çekmişti! Aydın'da doktoru darbeden zanlı tutuklandı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın tepkisini çekmişti! Aydın'da doktoru darbeden zanlı tutuklandı         
15:58
Son Dakika: Beşiktaş ve Antalyaspor'un karşı karşıya geleceği Süper Kupa Finali, Katar'da oynanacak Son Dakika: Beşiktaş ve Antalyaspor'un karşı karşıya geleceği Süper Kupa Finali, Katar'da oynanacak         
15:33
Son Dakika: Beşiktaş, Rasim Ozan Kütahyalı için "Müptezel" ifadesini kullandı Son Dakika: Beşiktaş, Rasim Ozan Kütahyalı için "Müptezel" ifadesini kullandı         
15:18
Son Dakika: Türkiye, Kabil Havalimanı'nı Katar'la birlikte işletmek için teklif sunuyor Son Dakika: Türkiye, Kabil Havalimanı'nı Katar'la birlikte işletmek için teklif sunuyor         
12:54
Havalar da şaştı kaldı! Nazar boncuğu şekilde dolu yağdı Havalar da şaştı kaldı! Nazar boncuğu şekilde dolu yağdı         
12:26
Hande Sarıoğlu'ndan kameramana tokat atan Sarıkaya'ya sert tepki: Kanal, karaktersizliğin arkasında durdu Hande Sarıoğlu'ndan kameramana tokat atan Sarıkaya'ya sert tepki: Kanal, karaktersizliğin arkasında durdu         
10:55
Eski Fenerli Josef, Kadıköy taraftarını çıldırttı! Sosyal medyadan Mesut Özil'e olay gönderme Eski Fenerli Josef, Kadıköy taraftarını çıldırttı! Sosyal medyadan Mesut Özil'e olay gönderme         
10:50
Emekli adam, tarlasında kazı yaparken buldu! Defineyi gören koleksiyoner hayretler içinde kaldı Emekli adam, tarlasında kazı yaparken buldu! Defineyi gören koleksiyoner hayretler içinde kaldı         
10:48
11. kattan düşerek hayatını kaybeden oyuncu Ali Murat Altunmeşe'yle ilgili acı detay! Ailesini özlediği için o eve gitmiş 11. kattan düşerek hayatını kaybeden oyuncu Ali Murat Altunmeşe'yle ilgili acı detay! Ailesini özlediği için o eve gitmiş         
10:29
Kurbanlık koyunun ardından gitmiş, sonra cesedi bulunmuştu! Onur'un dosyasına takipsizlik kararı Kurbanlık koyunun ardından gitmiş, sonra cesedi bulunmuştu! Onur'un dosyasına takipsizlik kararı         
09:36
Sahte içkiden 13 ilde toplam 51 kişi yaşamını yitirdi Sahte içkiden 13 ilde toplam 51 kişi yaşamını yitirdi         
23:00
Vitor Pereira, istifasını isteyen yönetime verdiği yanıtla şaşkınlık yarattı Vitor Pereira, istifasını isteyen yönetime verdiği yanıtla şaşkınlık yarattı         
22:58
Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı kameramanın neden videonun yayınlanmasını istemediği ortaya çıktı: Annem izlemesin istedim Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı kameramanın neden videonun yayınlanmasını istemediği ortaya çıktı: Annem izlemesin istedim         
21:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2021 17:23:27. #1.12#
SON DAKİKA: İzmit Belediyesi'nden bin 467 haneye nakdi destek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement