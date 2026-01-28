Belediyenin et satış noktası açıldı, ilk gün yüzde 50 indirimle ürünler kapışıldı - Son Dakika
28.01.2026 16:01  Güncelleme: 16:03
Bursa'nın İznik ilçesinde yeni açılan Et Satış Noktası'nda kıyma 695 TL, kuşbaşı ise 750 TL'den satışa sunuluyor. Açılışa özel yüzde 50 indirim nedeniyle yoğun ilgi görüldü. İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, yeni hizmetin sosyal belediyecilik anlayışı ile hayata geçirildiğini belirtti.

Bursa'nın İznik ilçesinde belediyenin hayata geçirdiği Et Satış Noktası hizmete girdi. Yerli hayvanların etlerinin satışa sunulduğu satış noktasında kıyma 695, kuşbaşı ise 750 liradan tüketiciye ulaşacak. İlk gün açılışa özel yüzde 50 indirim yapılınca izdiham yaşandı.

Milli İrade Meydanı, eski belediye binası alt katında oluşturulan et satış noktası açılış programına İznik Kaymakamı Arif Karaman, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Metin Albayrak, AK Parti İznik İlçe Başkanı İnanç Şahin, meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve İznikli vatandaşlar katıldı.

Et Satış Noktası'nda kıymanın kilogram fiyatının 695 TL, kuşbaşının kilogram fiyatının ise 750 TL olarak belirlendiği bildirildi. İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, açılışa özel uygulama kapsamında ilk gün kıymanın kilogram fiyatının 347,5 TL olduğunu duyurdu.

Açılışta konuşan İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, "Tarım A.Ş. marifetiyle ilçemize kazandırdığımız Et Satış Noktamızın hayırlı olmasını diliyorum. Sosyal belediyecilik anlayışımızla hemşerilerimizin yanında olmaya, vatandaşımıza destek olacak yeni hizmetleri hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi.

İznik Kaymakamı Arif Karaman ise konuşmasında "Et Satış Noktasının planlanması, hazırlanması ve halkımıza sunulması aşamalarında emeği geçen başta başkanımız olmak üzere ekibini ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. İznik'imize, vatandaşlarımıza hayırlı olsun" diye belirtti.

Ayrıca Et Satış Noktası bünyesinde faaliyet gösterecek olan et nakil aracı ile sosyal hizmetler bünyesinde faaliyet gösterecek olan hasta nakil aracı da faaliyete alındı. - BURSA

Kaynak: İHA

