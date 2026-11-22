Japonya, Tomakomai kentindeki karbondioksit yakalama ve depolama (CCS) projesinde 300 bin tonluk hedefe ulaşmasının ardından, 2030'a kadar bölgede yıllık 1,5-2 milyon ton depolama kapasitesine sahip ticari ölçekli yeni bir proje geliştirmeyi hedefliyor.

Japan CCS şirketi Uluslararası İlişkiler Genel Müdürü ve Kurumsal Danışmanı Sawada Yoshihiro, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk projede en önemli sonucun CCS teknolojisinin güvenli biçimde uygulanabileceğinin gösterilmesi olduğunu söyledi.

Japonya'daki büyük elektrik, petrol, mühendislik ve ağır sanayi şirketlerinin ortaklığıyla 2008'de kurulan bir özel sektör konsorsiyumu olarak faaliyet gösteren Japan CCS'nin Tomakomai'deki projesinin ilk aşamasında 2019'da 300 bin ton karbondioksit depolama hedefine ulaşılmasıyla teknolojinin işlevselliğine ve güvenliğine ilişkin güven kazanıldığını vurgulayan Sawada, "Yerel halkın anlayışını kazanmak amacıyla izleme sonuçları gibi bilgilerin yerel toplulukla paylaşılması gerektiğini gördük." dedi.

Yeni ticari ölçekli proje hazırlığı

Sawada, bu başarının ardından bölgede daha büyük ve ticari ölçekli yeni bir CCS projesi planlandığını belirterek, "Tomakomai'deki yeni ticari ölçekli projeyi 2030'a kadar faaliyete geçirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Yeni projeyle yılda 1,5-2 milyon ton karbondioksit depolamayı hedeflediklerine işaret eden Sawada, arama sondajlarının sürdüğünü ve bir sonraki aşamada nihai yatırım kararı verilip verilmeyeceğini belirlemek amacıyla elde edilen verilerin değerlendirileceğini söyledi.

Sawada, projenin Japonya'nın yol haritasındaki hedeflere yönelik olduğunu belirterek, "Hedef, 2050'ye kadar yıllık 120 ila 240 milyon metrik ton karbondioksit depolayarak emisyonların azaltılmasına katkıda bulunmak." ifadesini kullandı.

Teknoloji maliyetlerinin düşürülmesi hedefleniyor

CCS teknolojisinin ticarileşmesi için maliyetlerin düşürülmesinin büyük önem taşıdığını aktaran Sawada, şunları kaydetti:

"Bunun da ölçek ekonomisinden yararlanılması, deneyim kazanılması ve teknolojik gelişimin ilerletilmesiyle mümkün olduğu ifade ediliyor. Şirketimiz, ilk projeden elde ettiği deneyimleri ticari projelerle paylaşıyor. Ayrıca Japonya'da planlanan birçok CCS projesinde karbondioksidin gemilerle taşınması öngörüldüğünden, şirketimiz büyük miktarlarda karbondioksit taşıyabilecek gemi taşımacılığı teknolojisini geliştirmek için çalışıyor."