Japon yenindeki değerlenme carry trade pozisyonları ve küresel piyasalar için risk oluşturuyor - Son Dakika
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Japon yenindeki değerlenme carry trade pozisyonları ve küresel piyasalar için risk oluşturuyor

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Japonya Merkez Bankası'nın faiz artıracağı beklentileriyle dolar/yen paritesi 152,89'a gerileyerek 18 Şubat'tan bu yana en düşük seviyeyi gördü. Uzmanlar, yenin ani değerlenmesinin carry trade pozisyonlarını bozabileceğini ve gelişen ülke varlıkları ile küresel piyasalarda oynaklığı artırabileceğini belirtiyor.

Japon yeninin dolar karşısında değer kazanması carry trade pozisyonları için risk oluştururken, bu durumun küresel piyasalar için de risk yaratabileceği öngörülüyor.

Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz artıracağına yönelik öngörülerin güçlenmesi ve Japonya'da kura müdahale olabileceği ihtimalinin artmasıyla yen, dolar karşısında değer kazandı.

Japonya'da temmuz ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 1,9 ile Aralık 2025'ten bu yana en hızlı yükselişini kaydederken, ülke ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 1,4 ile öncü tahminlerin üzerinde büyüdü.

Ülkede enflasyonun hızlanmasının yanı sıra büyümenin de beklentilerin üzerinde gelmesiyle BoJ'un sıkı para politikasına gideceğine yönelik beklentiler güçlendi.

Orta Doğu kaynaklı jeopolitik gerginliklerin Hürmüz Boğazı'ndaki enerji tedariki riskini artırması, Japonya'da enflasyonist baskıların artmasına neden oldu.

Bu gelişmelerle dolar/yen paritesi 152,89'a gerileyerek 18 Şubat'tan bu yana en düşük seviyesine indi.

Asya piyasaları analisti Sadi Kaymaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Japon para biriminde ani değerlenmenin arkasındaki temel itici gücün faiz artırım beklentilerindeki güçlenme olduğunu belirtti.

BoJ'un faiz artırımına gitmesinin piyasalarda tam fiyatlandığını ifade eden Kaymaz, "Bazı analistler ise seri faiz artırımlarına kapı aralanabileceğini belirtiyor ki bu sene iki toplantı daha var. Yaz ortasıyla kıyaslandığında para politikası beklentilerinin hızla sıkı tarafa doğru hareket ettiğini görüyoruz. Bu da para biriminde değerlenmenin önünü açıyor. Diğer taraftan nominal ücret zamlarının rekor seviyelerde artması, büyümenin nispeten canlı kalması gibi etkenler de faiz artırımlarını destekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ancak para birimindeki ani değerlenmenin carry trade üzerinden hızlandığını dile getiren Kaymaz, Japonya'da kurumlar ve bireylerin düşük faiz ortamında ucuza borçlandığını, ardından da Avustralya doları, Yeni Zelanda doları ve Meksika pesosu gibi para birimleriyle gelişen ülke tahvil ve hisselerinde konumlandıklarını söyledi.

Kaymaz, bu konumlanmaya ayrıca istikrarlı veya zayıf bir para biriminin eşlik etmesi gerektiğini belirtti.

155 seviyesine kadar inmesi dolar/yen paritesindeki düşüşü hızlandırdı

Ancak son dönemdeki tersine hareketin, uzun yabancı varlık pozisyonlarının kapanmasıyla da sonuçlandığını ve bu durumun kurdaki düşüşü daha da hızlandırdığını belirten Kaymaz, dolar/yen paritesinde 155 seviyesinin de önemli eşiklerden biri olduğunu, bu eşik sonrasında kısa pozisyonların tasfiyesinin de hızlandığını ifade etti.

Bu durumun da yendeki değerlenmeyi hızlandıran başka bir faktör olduğunu vurgulayan Kaymaz, şunları kaydetti:

"Yen rallisi yüksek betalı yani piyasa koşullarına daha güçlü tepki veren para birimlerini, gelişen ülke tahvillerini ve hisse senetlerini birlikte aynı yöne doğru harekete geçirebiliyor ve portföy çeşitlendirme stratejilerini bozuyor. Japon yeni küresel varlıklar için ucuz fonlama kaynaklarından bir tanesi. Yenin değerlenmesinin devamı, faiz artışlarının başlaması gibi etkenler bu para biriminin, Japon piyasalarına doğru gelmesine yol açabilir ki bu da öncelikle oynaklık açısından küresel piyasaları tehdit eden başka bir unsur olarak sayılabilir."

Kaynak: AA

Merkez Bankası, Japonya, Ekonomi, Finans, Japon, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Japon yenindeki değerlenme carry trade pozisyonları ve küresel piyasalar için risk oluşturuyor - Son Dakika

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