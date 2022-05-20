Japonya'da nisan enflasyonunda yüzde 2,1 yükseliş

Japonya'da nisan ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE), geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,1 yükseldi.

İçişleri ve İletişim Bakanlığınca güncellenen verilere göre, nisanda Japonya'da TÜFE, geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 2,1 yükseliş gösterdi. Bu, tüketim vergisinin yüzde 5'ten yüzde 8'e çıkarıldığı Mart 2015 sonrası en büyük yükseliş oranı olarak kayda geçti.

Böylelikle enflasyonda, Japonya Merkez Bankasınca (BoJ) gözetilen yüzde 2'lik fiyat istikrarı hedefi son 7 yıldır ilk kez aşılmış oldu.

Verilere göre, nisanda yemeklik yağ fiyatı yüzde 36,5, benzin, gaz dahil enerji fiyatları yüzde 19,1 artış gösterdi.

Artış oranlarına, Rusya- Ukrayna Savaşı'nın ham madde ve enerji fiyatlarına yansıyan etkisinin görüldüğü vurgulandı.

Daiwa Securities ekonomisti Suehiro Toru, bu veriler ışığında "tüketici hassasiyetinin kötüleştiğini ve kısa vadeli enflasyon beklentilerinin yükseldiğini" söyledi.

Suehiro, "Enflasyon beklentilerini doğru bir şekilde ölçmek zor ancak ekonomiye karamsar yaklaşan kişiler, enflasyonun hızlanacağını bekleme eğiliminde." dedi.