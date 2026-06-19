Japonya'dan 370 Trilyon Yen Yatırım Planı

Japonya'da hükümet, 2040 mali yılına kadar yapay zeka dahil stratejik alanlara yaklaşık 370 trilyon yen (2,2 trilyon dolar) yatırım yapmayı planlıyor.

Devlet televizyonu NHK'nın kabine kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Tokyo hükümeti, gelecek 15 yılda kamu ve özel sektörle kapsamlı finansman tedarik etmeyi amaçlıyor.

Buna göre hükümet, yapay zeka dahil ulusal ekonomik güvenliği merkeze alacak 17 farklı sektöre 2040 mali yılına kadar yaklaşık 370 trilyon yen yatırım yapacak.

Yarı iletkenler, gemi inşası ve tersanecilik ile kritik minerallerin yer alacağı sektörlere yönelik yatırımlarla, Japonya'nın ekonomik güvenliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Kabine üyelerinin haziran ayı içinde bir araya gelerek, yeni yatırım stratejisine karar vermesi ve duyurması bekleniyor.