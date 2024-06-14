Japonya Merkez Bankası politika faizini değiştirmedi - Son Dakika
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Ekonomi

Japonya Merkez Bankası politika faizini değiştirmedi

Japonya Merkez Bankası (BoJ), politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0 ila yüzde 0,1 aralığında bıraktı. BoJ, kısa vadeli faiz oranlarını sabit tutma kararı aldığını ve mart ayında alınan tahvil alımları kararına uyacağını açıkladı. Açıklamada, ülke ekonomisinin bazı kısımlarının zayıf kalmaya devam ettiği ancak şirketlerin sabit yatırımlarında ılımlı bir artış trendi olduğu belirtildi. Enflasyon beklentilerinin arttığı ve Japonya ekonomisinin potansiyel büyüme oranının üzerinde büyümeye devam edeceği öngörüldü. BoJ, gelecek dönemde tahvil alımlarına ilişkin görüş alışverişinde bulunacağını duyurdu.

14.06.2024 08:35
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Japonya Merkez Bankası (BoJ) politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0 ila yüzde 0,1 aralığında bıraktı.

BoJ iki günlük para politikası toplantısının ardından kararlarını açıkladı.

Açıklamada, kısa vadeli faiz oranlarının yüzde 0 ila yüzde 0,1 aralığında sabit bırakılmasına karar verildiği bildirildi.

Banka, tahvil alımları konusunda da mart ayında aldığı kararlara uyacağını belirttiği açıklamada, kararın 8-1 çoğunluk oyu ile alındığı ifade edildi.

Açıklamada, ülke ekonomisinin bazı kısımlarının zayıf kalmaya devam etmesine karşın kısmen toparlandığı, kurumsal karların artmasıyla şirketlerin sabit yatırımlarında ılımlı bir artış trendi olduğu belirtildi.

Hizmet fiyatlarındaki yumuşak artış sebebiyle enflasyonun yıllık olarak 2,0-2,5 aralığında yer alarak enflasyon beklentilerinin arttığı aktarılan açıklamada, Japonya ekonomisinin potansiyel büyüme oranının üzerinde büyümeye devam edeceğinin öngörüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, "Yurt dışı ekonomik faaliyetler ve fiyatlardaki gelişmeler, emtia fiyatlamaları ve yerli firmaların ücret ve fiyat belirleme davranışları da dahil olmak üzere ülkenin ekonomik faaliyeti ve fiyatlarına ilişkin yüksek belirsizlikler varlığını sürdürüyor." değerlendirmesine yer verildi.

Öte yandan BoJ, açıkladığı bir diğer metinde piyasa üyeleri ile gelecek dönemde tahvil alımlarına ilişkin görüş alışverişinde bulunacağını, söz konusu toplantının zamanının banka tarafından açıklanacağını duyurdu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Japonya Merkez Bankası politika faizini değiştirmedi - Son Dakika

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