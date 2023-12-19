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Japonya Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu - Son Dakika
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Japonya Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu

Japonya Merkez Bankası (BoJ), politika faizini yüzde eksi 0,1'de sabit bırakırken, getiri eğrisi kontrolü rejiminde de değişikliğe gitmedi. Banka, devlet tahvili ve borsa yatırım fonları alımlarına devam edeceğini bildirdi.

Japonya Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu
19.12.2023 - 09:59,
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Japonya Merkez Bankası (BoJ) bugün politika faizini yüzde eksi 0,1'de sabit bırakırken, getiri eğrisi kontrolü rejiminde de değişikliğe gitmedi.

BoJ'un dün başlayan ve bugün sona eren para politikası toplantısında alınan kararlar açıklandı.

Buna göre, banka, politika faizini değiştirmeyerek yüzde eksi 0,1'de tutarken, oy birliği ile alınan kararla birlikte getiri eğrisi kontrolü rejiminde de değişikliğe gidilmedi.

BoJ, sınırsız miktarda devlet tahvili ve yıllık 12 trilyon yen borsa yatırım fonları (ETF) ile yıllık 180 milyar yen Japon gayrimenkul yatırım fonları (J-REIT) alımına devam edeceğini bildirdi.

Politika metninde, bankanın kurumsal finansman ve finansal piyasaların istikrarını korumaya olan bağlılığı yinelenirken, ekonomiyi desteklemek için gerekli görülmesi halinde ek gevşeme tedbirleri de uygulamaya hazır olduğu belirtildi.

Japon ekonomisinin sınırlı şekilde toparlandığı, yurt dışı ekonomilerdeki toparlanma hızının ise yavaşladığı ifade edilen metinde, yurt içinde Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) enerji fiyatlarının aşağı yönlü hareketinden kaynaklanarak önceki dönemlere göre yavaşladığı aktarıldı.

Metinde, Japonya'nın ekonomik aktivitesini çevreleyen son derece yüksek belirsizliklerin olduğu belirtilerek, yurt dışı ekonomilerdeki faaliyet ve fiyatlardaki gelişmelerin Japon ekonomisi üzerindeki etkisinin göz önünde bulundurulduğu bildirildi.

Kaynak: AA
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