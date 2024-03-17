Japonya Merkez Bankası, Şubat 2007'den beri ilk faiz artışına hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Japonya Merkez Bankası, Şubat 2007'den beri ilk faiz artışına hazırlanıyor

Japonya Merkez Bankası (BoJ), büyük şirketler ve sendikaların ücret artışları konusunda anlaşmasının ardından Şubat 2007'den beri ilk faiz artışına hazırlanıyor. BoJ'un negatif faiz oranlarından çıkabileceği ve negatif politika faizinden vazgeçileceği beklentilerle gözler 18-19 Mart'ta yapılacak para politikası toplantısına çevrildi. Ücret artışları, BoJ'un politika değişikliği yapmasını bekleyenler arasında önemli bir faktör olarak görülüyor.

17.03.2024 11:03  Güncelleme: 11:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Japonya Merkez Bankası (BoJ) büyük şirketler ve sendikaların bu yıl önemli ücret artışları konusunda anlaşmasının ardından uzun süredir devam eden parasal genişleme politikasında bir dönüm noktası olarak Şubat 2007'den beri ilk faiz artışına hazırlanıyor.

Dünyanın önde gelen merkez bankalarından ABD Merkez Bankası (Fed), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) salgın sonrasında rekor seviyelere yükselen enflasyonu dizginlemek için faiz artırımlarına giderken, BoJ ise ultra gevşek para politikasını sürdürdü.

Japonya'da sendikalar ve işverenler arasındaki "Shunto" olarak adlandırılan bahar ücret görüşmelerinde güçlü ücret artışları olabileceğine dair işaretler sonrasında BoJ'un Şubat 2007'den bu yana ilk faiz artışının yapılabileceği ve negatif politika faizinden vazgeçileceği fiyatlanmaya başlandı.

Bankanın enflasyon zorlukları ve fiyat istikrarını sağlama isteği nedeniyle negatif faiz oranlarından çıkabileceğine dair beklentilerle gözler BoJ'nin 18-19 Mart'ta yapacağı para politikası toplantısına çevrildi.

Bazı analistler BoJ'un gelecek hafta politika hamlesi yapmasını beklese de bankanın, sendikalar ve işverenler arasındaki ücret görüşmelerini değerlendireceği ve ilk faiz artırımını nisanda gerçekleştireceği ihtimali de tartışılıyor.

Japonya'nın mevcut para politikası

BoJ dünyada, büyük parasal genişlemenin sembolü olarak görülen negatif faiz uygulayan tek merkez bankası olarak dikkati çekiyor.

Yılda sekiz kez para politikası toplantısı yapan BoJ, ekonomik görünümü ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında güncelliyor.

Ülkede çekirdek enflasyon yüzde 2 hedefini aşmasına rağmen BoJ, aşırı gevşek para politikasına devam ediyor.

Faiz oranlarının uzun süredir negatif bölgede kalması, bankaların karlılıklarını zorlarken, borç verme kapasitesi ve yatırımları sınırlıyor. Kalıcı negatif faiz oranları yenin değer kaybedeceğine dair endişelere yol açarken, tüketici ve yatırımcı güvenini de riske sokuyor.

Banka, borçlanmayı, harcamaları ve sağlıklı fiyat artışını teşvik etmek amacıyla Şubat 2016'dan bu yana eksi yüzde 0,1 faiz oranı uyguluyor.

Öte yandan BoJ, geçen yılın sonundan bu yana negatif faiz oranlarını sona erdirmenin temellerini atıyor.

Ocak ayındaki son toplantısında da politika faizini sabit bırakan BoJ, getiri eğrisi kontrolü rejiminde de değişikliğe gitmemişti.

BoJ Başkanı Kazuo Ueda, toplantının ardından düzenlediği basın toplantısında, para politikasının şimdilik son derece gevşek kalacağını söylemiş, sonraki faiz artışlarının çok ılımlı olacağını ima etmişti.

Makroekonomik durum

Yenin dolar karşısında güçlenmesi ve ülkenin 10 yıllık devlet tahvili faizinin üç ayın en yüksek seviyesine ulaşmasıyla Japon hisse senetlerindeki yükselişte son dönemde durgunluk yaşanıyor.

Yüksek enflasyon, güçlü sermeye harcamalarına rağmen iç talebi ve özel tüketimi kısıtlarken, hassas büyüme dengesi için risk taşıyor.

Ülke ekonomisi, geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1, yıllık bazda ise yüzde 0,4 büyüme kaydederek teknik resesyondan "kıl payı" kurtuldu.

Japonya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocakta yıllık yüzde 2,2 artarken, çekirdek TÜFE yüzde 2 artış gösterdi. Tahminlerin üzerinde gelen enflasyon verileri de BoJ'un negatif faiz politikasına son verebileceğine yönelik beklentileri artırdı.

Ülkede enflasyonun şubat ayında daha da hızlanması ve BoJ'a negatif faiz oranlarını sonlandırmak için alan sağlaması bekleniyor.

Gelecek toplantılardan beklentiler

BoJ Başkanı Kazuo Ueda, ücret müzakerelerinin, negatif faiz oranlarını sona erdirme kararında oynayacağı "kritik" rolü olduğunu ifade etmişti.

Banka yetkililerinin son dönemdeki şahin yorumları ile büyük şirketler ve işçi sendikalarının bu yıl önemli ücret artışları üzerinde anlaşmaya varması, politika değişikliği beklentisine neden oluyor.

BoJ'nin negatif faiz politikasını sona erdirdikten sonra daha fazla politika normalleştirmesine gitmeden önce enflasyona göre ayarlanmış reel ücretler üzerindeki etkiyi değerlendirmek için "bekle-gör" yaklaşımını benimseyeceği öngörülüyor.

Negatif faiz oranlarından vazgeçilmesi durumunda Japonya'nın 10 yıl vadeli devlet tahvili faizi yüzde 1 tavanında tutma politikasından da vazgeçeceği düşünülüyor.

BoJ'un negatif faizden çıkmasının sadece şirketleri ve hane halkını değil, aynı zamanda küresel para akışını da etkileyeceği tahmin ediliyor.

Ücret artışları neden önemli?

Temel faiz oranına 19 Mart'ta karar verecek olan BoJ, güçlü ücret artışını yıllardır uygulanan sıfır faiz politikasından düzenli bir şekilde uzaklaşmak için önemli bir ön koşul olarak görürken, daha yüksek ücretler satın alma gücünü artıracağı ve enflasyonu daha sürdürülebilir hale getireceği için ücret eğilimlerine odaklandı.

Japonya'da 33 yılın en yüksek seviyesindeki ücret artışları, BoJ'a negatif faiz oranlarını sonlandırmak için hareket alanı sağlayacağı beklentilerini artırdı.

Analistler, enflasyonun bir yıldan uzun bir süredir BoJ'un yüzde 2 hedefinin üzerinde seyretmesi ve sürdürülebilir ücret artışları nedeniyle merkez bankasının artık politika değişikliğine doğru ilerlemesini bekliyor.

Öte yandan, ülke basınında BoJ'un gelecek haftaki para politikası toplantısında negatif faiz oranlarını sona erdirmek için son düzenlemeleri yaptığına dair haberler yer alıyor.

Kaynak: AA

Merkez Bankası, Japonya, Banka, Japon, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Japonya Merkez Bankası, Şubat 2007'den beri ilk faiz artışına hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • TESK Başkanı: Çanakkale Zaferi Türkiye Cumhuriyeti'ne giden en önemli adımdır
    11:17 TESK Başkanı: Çanakkale Zaferi Türkiye Cumhuriyeti'ne giden en önemli adımdır

    Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin, Türkiye Cumhuriyeti'ne giden yoldaki en önemli adım olduğunu ifade etti. Palandöken ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 109. yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

  • Çamardı'da Doğal Gaz Hattı Döşeme Çalışmaları Başladı
    11:15 Çamardı'da Doğal Gaz Hattı Döşeme Çalışmaları Başladı

    AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, Niğde'nin Çamardı ilçesinde doğal gaz hattı döşeme çalışmalarının başladığını duyurdu. Uzkurt, ilçenin modern ve konforlu bir yaşam standardına kavuşması için önemli adımlar attıklarını belirtti. Çamardı halkının en kısa zamanda doğal gaz kullanmaya başlayacağını ifade eden Uzkurt, sobaların artık atılacağını ve hemşehrilerinin hayat konforunun artırılması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

  • Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Ramazan Ayında Gıda Denetimlerini Artırdı
    11:15 Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Ramazan Ayında Gıda Denetimlerini Artırdı

    Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı nedeniyle gıda sektöründe fiyat ve hijyen denetimlerini artırdı. Unlu mamullerden et ürünlerine kadar birçok gıda sektöründe denetimler gerçekleştirildi. Ekipler, vatandaşların daha sağlıklı ve ucuz gıda tüketmesi için denetimlerin devam edeceğini bildirdi.

  • Adana'da Bal Üretiminde Devlet Desteği
    11:09 Adana'da Bal Üretiminde Devlet Desteği

    Adana, zengin bitki örtüsü ve verilen desteklerle bal üretiminde Türkiye ikincisi oldu. 2 bin 146 balcıya toplam 25 milyon 75 bin 480 lira destek sağlandı. Kentte 500 bin kovanda yapılan üretimle 2023 yılında 12 bin 900 ton bal üretildi.

  • Kırklareli'de Trüf Mantarından 20 Çeşit Ürün Üretiliyor
    11:07 Kırklareli'de Trüf Mantarından 20 Çeşit Ürün Üretiliyor

    Kırklareli'nin Vize ilçesinde kurulan işletmede ormandan eğitimli köpekler tarafından toplanan trüf mantarından konserve, yağ ve sos gibi 20 çeşit ürün üretiliyor. Trüf mantarını toplayan kişi sayısının az olması, zor yetişmesi ve az bulunmasından dolayı değerli olduğunu vurgulayan işletme müdürü Selçuk Argun, gelecek yıllarda Avrupa ülkelerine ihracat yapmayı hedeflediklerini belirtti.

  • Çin'in Otomobil İhracatı 2024 Yılında Yüzde 30,5 Arttı
    11:06 Çin'in Otomobil İhracatı 2024 Yılında Yüzde 30,5 Arttı

    Çin'in otomobil ihracatı, 2024 yılının ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 30,5 artış gösterdi. Binek araç ihracatı yüzde 31,5 artarken, ticari araç ihracatı yüzde 25,9 arttı. Ayrıca, Çin bu dönemde yıllık yüzde 7,5 artışla 182.000 adet yeni enerjili araç ihraç etti.

  • Eski Devlet Bakanı Cavit Çağlar'ın hayatı kitaplaştı
    11:05 Eski Devlet Bakanı Cavit Çağlar'ın hayatı kitaplaştı

    Eski Devlet Bakanı Cavit Çağlar'ın hayatı, 'Fırtınalı Bir Yaşamöyküsü' başlıklı kitapla okuyucularla buluştu. Kitapta, Çağlar'ın çocukluk ve gençlik yılları, siyasete girişi, bakanlık yaparken yaşadıkları, NTV'nin kuruluşu ve Türk-Rus ilişkilerine katkıları anlatılıyor. Çağlar'ın hayatına ışık tutacak belgeler de kitapta yer alıyor.

  • Merkez Bankası faiz artışı için sinyal vermek zorunda
    11:04 Merkez Bankası faiz artışı için sinyal vermek zorunda

    Merkez Bankası'nın faiz toplantısında faiz artışı beklenmiyor ancak seçim sonrası faiz artışı için sinyal vermesi gerekiyor. Piyasalardaki paniğin devam etmesi ve döviz talebinin canlılığını koruması, faiz artışının gerekliliğini gösteriyor.


10:10 Ukrayna’nın Belgorod’a yönelik saldırıları Putin’i küplere bindirdi: İntikamımız sert olacak Ukrayna'nın Belgorod'a yönelik saldırıları Putin'i küplere bindirdi: İntikamımız sert olacak
09:39 Mustafa Destici’den Bakan Şimşek’e emekliler için çağrı: Elini vicdanına koy Mustafa Destici'den Bakan Şimşek'e emekliler için çağrı: Elini vicdanına koy
08:28 İzmir’de otellere baskın 40 kişi yakalandı İzmir'de otellere baskın! 40 kişi yakalandı
08:27 “Dolar 15 gün sonra 40 lira olacak“ iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi "Dolar 15 gün sonra 40 lira olacak" iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi
20:09 MHP’de büyük kurultay günü Talihsiz bir kaza yaşayan Bahçeli’nin kürsüye kol askısıyla çıktığı görüldü MHP'de büyük kurultay günü! Talihsiz bir kaza yaşayan Bahçeli'nin kürsüye kol askısıyla çıktığı görüldü
10:17 Afganistan’da trafik kazasında 21 kişi hayatını kaybetti Afganistan'da trafik kazasında 21 kişi hayatını kaybetti
10:02 Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu: Tekirdağ segmenti Marmara’daki en gergin segment Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu: Tekirdağ segmenti Marmara'daki en gergin segment
07:35 Özel, Turgut Altınok’un mal varlığıyla ilgili konuştu: Niye açıklamıyor demiştik, bakınca anladık Özel, Turgut Altınok'un mal varlığıyla ilgili konuştu: Niye açıklamıyor demiştik, bakınca anladık
07:22 Kırşehir’de yolcu otobüsü yan yattı: 15 yaralı Kırşehir'de yolcu otobüsü yan yattı: 15 yaralı
05:58 Bolivya’da şiddetli yağışlar sonucu 52 kişi hayatını kaybetti Bolivya'da şiddetli yağışlar sonucu 52 kişi hayatını kaybetti
05:56 İstanbul’da film gibi kovalamaca Plakasız araçtan çıkanlar şok etti İstanbul'da film gibi kovalamaca! Plakasız araçtan çıkanlar şok etti
00:05 İstanbul Göztepe Marmaray İstasyonu’nda güvenlik görevlisi olarak çalışan kadına bıçaklı saldırı İstanbul Göztepe Marmaray İstasyonu'nda güvenlik görevlisi olarak çalışan kadına bıçaklı saldırı
23:16 Batman’da lastik yakarak izinsiz gösteri düzenleyen terör yandaşları itfaiye aracına saldırdı Batman'da lastik yakarak izinsiz gösteri düzenleyen terör yandaşları itfaiye aracına saldırdı
22:52 Turgut Altınok’tan Mansur Yavaş’a mal varlığı sorusu: Londra’dan ev aldınız mı Turgut Altınok'tan Mansur Yavaş'a mal varlığı sorusu: Londra'dan ev aldınız mı?
20:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı ikramiyelerini 2-5 Nisan tarihleri arasında emeklilerimizin hesabına yatıracağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı ikramiyelerini 2-5 Nisan tarihleri arasında emeklilerimizin hesabına yatıracağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2024 11:16:13. #1.13#
SON DAKİKA: Japonya Merkez Bankası, Şubat 2007'den beri ilk faiz artışına hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement