JBS'in Colorado Tesisinde İşçiler Grevde
Üye Girişi
Son Dakika Logo

JBS'in Colorado Tesisinde İşçiler Grevde

17.03.2026 03:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

3,800 JBS işçisi, adil çalışma koşulları ve ücret talepleri için greve gitti.

Et işleme şirketi JBS'in ABD'nin Colorado eyaletindeki paketleme tesisinde, yaklaşık 3 bin 800 işçi, adil olmayan çalışma koşulları ve ücret taleplerinin karşılanmamasına tepki olarak iş bıraktı.

İşçileri temsil eden Birleşik Gıda ve Ticaret İşçileri Uluslararası Sendikasına (UFCW) bağlı Local 7 biriminin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, ABD'de 40 yıl sonra ilk kez et paketleme işçilerinin greve gittiği belirtildi.

Açıklamada, yapılan oylamanın ardından işçilerin adil olmayan çalışma uygulamaları nedeniyle iş bırakma kararı aldığı aktarıldı.

Sendikanın 9 Mart'ta yaptığı açıklamada da Colorado eyaletindeki JBS'e ait Swift Beef tesisinde işçilerin adil olmayan çalışma uygulamaları nedeniyle 16 Mart'ta greve başlayacağı duyurulmuştu.

Açıklamada, sendika üyelerinin anlaşmaya varmak için şirketle yirmiden fazla görüşme yaptığı ancak JBS'in işçilerin taleplerini dikkate almadığı belirtilerek, şirketin güvenlik ekipmanlarını ciddiye alan, artan yaşam maliyetine uygun ücretler sağlayan ve yükselen sağlık harcamalarının maaşları aşındırmasını engelleyen bir teklif sunması gerektiği vurgulanmıştı.

ABD basınında yer alan haberlerde şirketin grevin etkisini hafifletmek amacıyla Colorado tesisindeki üretimi başka tesislere kaydıracağı belirtildi.

Söz konusu grev, ABD'de sığır eti üretim kapasitesinin düştüğü ve et fiyatlarının yüksek seyrettiği bir dönemde gerçekleşti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi JBS'in Colorado Tesisinde İşçiler Grevde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 04:30:58. #7.12#
SON DAKİKA: JBS'in Colorado Tesisinde İşçiler Grevde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.