JED Başkanı Kındap: "Jeotermalde kurulu gücümüzü 5 bin megavata çıkarabiliriz"

Jeotermal Enerji Derneği (JED) Başkanı Ali Kındap, Türkiye'nin jeotermal enerjide 1676 megavat kurulu güce ulaştığını belirterek, "Kullanıma hazır 2 bin megavat potansiyelin de keşfini yaptık. Bu potansiyeli hayata geçirerek jeotermal enerji kurulu gücümüzü 5 bin megavata hızla çıkarabiliriz." dedi.

Kındap, JED tarafından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, iklim değişikliği ve Paris Anlaşması'nın dünyada enerji dönüşümünü hızlandırdığını ifade etti.

Yenilenebilir enerji ihtiyacının giderek arttığını ve bu ivmenin devam edeceğini vurgulayan Kındap, "İklim değişikliğine karşı Paris Anlaşması kapsamında beklenen 'sıfır emisyon' hedefine ulaşmak için enerjimizi yenilenebilir kaynaklardan sağlamamız şart. Enerjide bağımsız bir ülke konumuna gelebilmek, enerji arz ve güvenliğinin sağlanması ve ülkemizin de taraf olduğu Paris Anlaşması hedeflerine ulaşabilmek için en büyük kozumuz yerli, milli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan jeotermal." dedi.

Türkiye'nin jeotermal enerjide 15 megavatlık kurulu güçten 1676 megavat kurulu güce ulaştığına dikkati çeken Kındap, "Kullanıma hazır 2 bin megavat potansiyelin de keşfini yaptık. Bu potansiyeli hayata geçirerek jeotermal enerji kurulu gücümüzü 5 bin megavata hızla çıkarabiliriz. Bugüne kadar Maden Tetkik Arama ve özel sektörün katkısıyla termal kapasitemiz 60 bin megavata çıktı." değerlendirmesinde bulundu.

"Yatırım için eski YEKDEM'deki desteklere ihtiyacımız var"

Kındap, mevcut jeotermal enerji kurulu gücüyle 10 milyar kilovatsaatin üzerinde baz yük katkısı sağladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"2 bin megavatlık potansiyelin hayata geçirilmesiyle yıllık 25 milyar kilovatsaat katkı sağlayabiliriz. Bu katkıyı sağlamak için bir önceki YEKDEM'deki gibi başarısı kanıtlanmış teşvik mekanizmalarına ihtiyacımız var. Bir yandan ülkemiz büyümeye devam ediyor diğer yandan komşumuz Avrupa sıfır karbon emisyon vergisini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bu nedenle ülke büyümesini destekleyen enerji sektörünün önünü açacak uygulamalara ihtiyacımız var. Jeotermal enerjide yatırım iştahının yeniden oluşması için YEKDEM'in süresi 5 yıldan 10 yılın üzerine çıkmalı ve yeni teşvikler oluşturulmalı."