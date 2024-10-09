Jeopolitik Çatışmalar 14,5 Trilyon Dolar Kayıp Getirebilir - Son Dakika
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Ekonomi

Jeopolitik Çatışmalar 14,5 Trilyon Dolar Kayıp Getirebilir

Lloyd's raporuna göre, jeopolitik çatışmalar küresel ekonomiye 5 yılda 14,5 trilyon dolar kayıp yaşatabilir.

09.10.2024 14:16
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Küresel ekonominin gelecek 5 yıl içinde jeopolitik çatışmaların yaratacağı etkilerle 14,5 trilyon dolar kayıp yaşayabileceği öngörüldü.

İngiltere merkezli sigorta ve reasürans kuruluşu Lloyd's'un, hükümetler, risk yöneticileri ve sigorta sektörü için karşılaşılabilecek en önemli küresel tehditlere ilişkin hazırladığı etki değerlendirmesi olan Jeopolitik Çatışma senaryosuna göre, dünyadaki ithalat ve ihracatın yüzde 80'i deniz yolu ticaretiyle gerçekleşiyor.

Yaklaşık 11 milyar ton mala karşılık gelen bu hacmin deniz yolu ticaretiyle oluştuğu göz önüne alındığında, jeopolitik bir çatışma nedeniyle önemli ticaret rotalarının kapanması ihtimali, ekonomiye yönelik en büyük tehditlerden biri olarak öne çıkıyor.

Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda, çatışma bölgeleri başta olmak üzere altyapıda meydana gelebilecek kayıplar ve yaptırımların uygulanmasıyla nakliye hatlarının tehlikeye girmesinin küresel ekonomiye gelecek 5 yıl içinde 14,5 trilyon dolara mal olabileceği hesaplanıyor.

Jeopolitik gerilimler nedeniyle küresel ticaret ağlarının yeniden düzenlenmesi ihtiyacı da ortaya çıkabileceğinden, jeopolitik çatışmaların işletmeler üzerinde önemli etkisinin olacağı öngörülüyor.

İşletmeler üzerindeki etki, bulundukları bölgeye ve çatışmaya dahil olma, uluslararası ticarete bağımlılık ve tedarik zinciri aksamaları nedeniyle gecikecek veya kaybedilecek mallar gibi faktörlere göre değişiklik gösterirken, otomobil ve elektronik üretimi için yarı iletkenler gibi malzemeler konusunda diğer gelişmiş ülkelere büyük ölçüde bağımlı olan Avrupa'nın, 3,4 trilyon dolar kayıp yaşayabileceği tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Jeopolitik Çatışmalar 14,5 Trilyon Dolar Kayıp Getirebilir - Son Dakika

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