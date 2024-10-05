Joysper, Otizmli Çocuklar İçin Sosyal Robot Geliştirdi

Ekonomi

İstanbul Ticaret Üniversitesi (İTÜ) öğrencilerinin kurduğu Joysper, "Engelsiz Yaşam Teknolojileri" alanında geliştirdiği sosyal robot ile otizmli çocuklara, insanlarla daha rahat ve kolay iletişim kurmada basamak olmayı hedefliyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ana yürütücülüğünde düzenlenen, Anadolu Ajansı'nın global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST, Adana Havalimanı'nda devam ediyor.

Festivalde ziyaretçilerin dikkatini çeken projeler arasında, İstanbul Ticaret Üniversitesi (İTÜ) Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde okuyan Eshagh Shahnavazi ve Abdullah Reşid'in kurucu ortakları olduğu Joysper'in, 3-12 yaş arasındaki otizm spektrum bozukluğu yaşayan çocuklar için geliştirdiği Joybot, TEKNOFEST kapsamında "Engelsiz Yaşam Teknolojileri" alanında ödüle layık görüldü.

Etkinlikte AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Joysper Takım Kaptanı Eshagh Shahnavazi, Joybot'un bir multidisipliner proje olduğundan, hem mühendislik hem de farklı uzman alanlar gerektirdiği için her adımda farklı noktalar geliştirmeleri gerektiğini vurguladı.

Shahnavazi, "Bizim misyonlarımızdan biri de bu projeyi gerçekten yüksek teknolojiyle herkes için erişilebilir kılmak. Hedefimiz bu robotik teknolojiler sayesinde her eve bir robot getirebilmek. Bunun için de bu ürünü olabildiğince uygun fiyata getirebilmemiz gerekiyor. Özellikle AR-GE alanında fiyatı düşürebilmemiz çok önemli. Bunun için çalışmalarımız var. Aynı zamanda burada geliştirdiğimiz, uzmanlar tarafından kullanılan yöntemleri robota entegre etmemiz gerekiyor ve bunun için zaten Türkiye'de önemli vakıflardan destek alıyoruz. Onlarla beraber, onların danışmanlığında projemizi geliştiriyoruz." diye konuştu.

2023'te eğitim sektörüyle de en iyi girişim ödülünü aldıklarını ifade eden Shahnavazi, şunları kaydetti:

"Şu anda engelsiz yaşam teknolojilerinde birincilik ödülünü alıyoruz. TEKNOFEST, yaygınlaştırma konusunda bize burada gerçekten ilişki kurma anlamında büyük fırsatlar sağlıyor. Bugün rehabilitasyon merkezleriyle olsun, birçok farklı kişiler ve uzmanlarla bağlantı kurduk. Bu da bizim için proje geliştirmede çok büyük bir rol alıyor."

Shahnavazi, daha önce Intel ve Microsoft sponsorluğunda gerçekleştirilen Opencv Spatial AI Contest yarışmasında Joysper olarak, "Gelecek vadeden 5 Proje"den biri olarak seçildiklerini ve finalistler arasına girdiklerini dile getirdi.

Otizmli çocukları iletişime itecek bir basamak

Joysper Saha Araştırmalarından Sorumlu Takım Üyesi Sümeyye Aslan ise Joybot projesiyle, otizmli çocukların sosyal iletişimsel becerilerini geliştiren bir sosyal robot geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Aslan, otizmli çocukların normalde yetkin olsalar dahi zaman zaman iletişime kendilerini açmadıklarını belirterek, bu durumu kırmak ve otizmli çocukları iletişime itecek bir basamak olarak sosyal robot tasarladıklarını ifade etti.

Hedeflerinin sosyal robot üzerinde çocukların iletişim kurma egzersizi yapması, ardından diğer insanlarla daha rahat ve kolay iletişim kurmayı öğrenmesi olduklarını vurgulayan Aslan, şunları kaydetti:

"İlk başta bunun erişilebilir olmasını mümkün olan en düşük maliyetle hedefledik. Bu süreçte kaliteden ödün vermemeye çalıştık. Uzmanlarla çok fazla görüşme gerçekleştirdik. Ekip arkadaşlarımdan Benay ile bu alanda uzmanlaşan insanlar olarak, multidisipliner bir çalışma oluşturmayı hedefledik. Uzman görüşü, kullanıcı görüşü ve veli görüşü alarak kullanıcılar için en optimal ürün olan Joybot'u çıkardık. "

Aslan, en önemli hedeflerinden birinin Joybot'un kişiselleştirilebilmesi olduğuna dikkati çekerek, otizmli çocukların çok geniş bir spektrumdan oluştuğunu dile getirdi.

Sadece tek bir otizmli çocuğu düşünerek ya da genelleyerek ilerlemek istemediklerine değinen Aslan, "Kişisel olsun, veriye dayalı ve uzmanlar için kolaylaştırıcı olsun istedik. Bu hedeflerimize erişebildiğimizi düşünüyoruz. Sadece proje için değil ekip olarak hedefimiz uzmanların teknolojinin desteğini daha iyi alabilmesi ve teknoloji okur yazarlığının daha gelişmesi. Bunun üzerine de hem sosyal medyada hem atölyelerimizde çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Aslan, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Sürecin en başında, daha fikir aşamasındayken uzman görüşlerinden çok fazla yararlanıldı bu projede. Şu anda Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı (SOBE), Tohum Otizm Vakfı'yla, etrafımızda tanıdığımız otizmli bireylerle, otizmli bireylerin velileriyle, akademiden hocalarımız da dahil herkesten çok fazla bilgi aldık ve bu şekilde ilerledik. Her yeni adımda, her yeni bir şey ekleyeceğimizde çok fazla uzmanla görüştük."