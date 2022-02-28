JP Morgan: Rus ekonomisi yaptırımlar nedeniyle ikinci çeyrekte yüzde 20 daralacak - Son Dakika
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JP Morgan: Rus ekonomisi yaptırımlar nedeniyle ikinci çeyrekte yüzde 20 daralacak

28.02.2022 19:53
JP Morgan: Rus ekonomisi yaptırımlar nedeniyle ikinci çeyrekte yüzde 20 daralacak

ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan, Ukrayna saldırısı nedeniyle Moskova'ya karşı Batı yaptırımlarının Rus ekonomisini yılın ikinci çeyreğinde beşte bir oranında küçülteceği tahmininde bulundu.

ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan, Ukrayna saldırısı nedeniyle Moskova'ya karşı Batı yaptırımlarının Rus ekonomisini yılın ikinci çeyreğinde beşte bir oranında küçülteceği tahmininde bulundu.

JPMorgan ekonomisti Jahangir Aziz tarafından hazırlanan analize göre, Rusya'nın gayri safi yurtiçi hasılası (GSYH) Batılı ülkeler tarafından açıklanan "ağır" yaptırımların etkisiyle ikinci çeyrekte yüzde 20 gerileyecek.

Analizde, Rus ekonomisinin 2022'nin tamamında ise yüzde 3,5 daralacağını ve ocakta yüzde 8,73 olan enflasyonun bu yıl sonunda en az yüzde 10'a çıkacağı ifade edildi.

Aziz, artan küresel siyasi ve ekonomik izolasyonun Rus ekonomisini gelecek yıllarda da baskılamaya devam edeceğine işaret ederek, ülke ekonomisinin büyüme potansiyelinin yüzde 1,75'ten yüzde 1'e düşeceğini öngördü.

Alman Bankası Commerzbank'a göre ise, Rus bankalarının uluslararası ödeme ağı SWIFT'ten çıkarılması ve Rusya merkez bankasının döviz rezervlerinin dondurulması Rusya'daki ekonomik sıkıntıyı daha da artıracak.

Commerzbank Başekonomisti Jörg Kramer, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Rus ekonomisinin sadece mali yaptırımlardan değil, ihracat kısıtlamalarından da etkileneceğini vurguladı.

Petrol rafinerisi ekipmanları, uçak parçaları ve çiplerin bu ihracat kısıtlamaları arasında olacağının altını çizen Kramer, "Kısıtlamalar yüksek teknoloji ihracatına yönelik olduğundan, uzun vadede Rusya ekonomisine önemli zararlar vermesi muhtemeldir. Çünkü bunlar enerji sektörünün ötesinde ekonomik kalkınmayı da engellemektedir." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi JP Morgan: Rus ekonomisi yaptırımlar nedeniyle ikinci çeyrekte yüzde 20 daralacak - Son Dakika


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