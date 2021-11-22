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JPMorgan çip krizinin bitiş tarihini açıkladı - Son Dakika

JPMorgan çip krizinin bitiş tarihini açıkladı

22.11.2021 10:42
JPMorgan çip krizinin bitiş tarihini açıkladı

ABD'li bankacılık devi JPMorgan'ın analisti, otomobil başta olmak üzere tüm teknoloji sektörünü etkisi altına alan küresel çip krizinin 2022 ortasında bitebileceğini ifade etti. 2022 yılının biraz daha zor geçeceğini dile getiren analist, "Daha fazla malzeme ulaşılabilir hale geldikçe yılın ikinci yarısında işler iyileşebilir, ancak ilk altı ayda sektörde kıtlıklar görülebilir" sözlerine yer verdi.

ABD merkezli çok uluslu yatırım bankası JPMorgan'ın üst düzey analisti Gokul Hariharan, küresel çip kıtlığının 2022'ye kadar sürmesi beklediğini belirtti. Hariharan, durumun gelecek yıl ortasından itibaren iyileşebileceğini söyledi.

"2023'DE ARZ SIKINTISI OLMASINI BEKLEMİYORUZ"

Tüm dünyayı etkileyen çip krizinin ne zaman sona ereceği merak edirken, JPMorgan Asya-Pasifik teknoloji, medya ve telekom araştırması eş başkanı Gokul Hariharan geçtiğimiz hafta ortası CNBC'ye verdiği demeçte, "2023'de arz sıkıntısı olmasını beklemiyoruz" dedi.

İLK ALTI AY KITLIKLAR DEVAM EDECEK

Sözcü'nün haberine göre; 2022'nin "biraz daha zor" geçeceğini belirten Hariharan, "Daha fazla malzeme ulaşılabilir hale geldikçe yılın ikinci yarısında işler iyileşebilir, ancak ilk altı ayda sektörde kıtlıklar görülebilir" dedi.

ABD ve Avrupa'da entegre cihaz imalatçılarının önemli miktarda kapasite artışı gerçekleştireceğini söyleyen analist, gelecek yılın ortasından itibaren bu kapasite artışlarının devreye girmesini beklediklerini vurguladı.

ÇİP KRİZİ NEDİR?

Çipler, yarı iletken maddeler ile tasarlanmış metal bir levha üzerine yerleştirilen elektronik devreler olarak tanımlanabilir. Çipler bilgisayarlardan otomobile pek çok elektronik üründe kullanılıyor. Yeni araçlar da çok sayıda yarı iletken de denilen mikro çip içeriyor.

2020 yılında başlayan koronavirüs salgını nedeniyle elektronik ürünlere olan talebin artması ve tedarik zincirinde aksamalar yaşanması, akıllı telefonlardan bilgisayarlara, askeri ekipmanlardan otomobillere kadar birçok teknolojik ürünün üretiminde kullanılan çiplerin arzında küresel bir kıtlığı beraberinde getirdi.

JPMorgan çip krizinin bitiş tarihini açıkladı

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Son Dakika Ekonomi JPMorgan çip krizinin bitiş tarihini açıkladı - Son Dakika Ekonomi


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