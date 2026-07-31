KAAN Uçağının Taksi Testleri Başladı - Son Dakika
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KAAN Uçağının Taksi Testleri Başladı

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Milli muharip uçak KAAN, uçuş öncesi taksi testlerine başladı; yeni prototip görüntüleri paylaşıldı.

Milli muharip uçak KAAN, uçuş öncesi taksi testlerine başladı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, NSosyal hesabından milli muharip uçak KAAN'ın yeni görüntülerini paylaştı.

Paylaşımla, KAAN'ın henüz nihai boyası uygulanmayan yeni prototipinin pistte ilerlediği görüntüler kamuoyuna sunuldu.

Görüntülerde, KAAN'ın yeni prototipinin yer testleri kapsamında uçuş öncesi taksi testlerine başladığı görüldü.

KAAN'ın ilk prototipi 2024 yılında ilk uçuşunu yapmıştı.

İlk uçuşun ardından yeni bir faza geçen KAAN'ın uçuş testleri devam edecek olan yeni prototiplerinin üretimi yapıldı. Projenin test ve geliştirme aşamaları, çok daha gelişmiş sistem mimarisine sahip olan P1 ve P2 prototipleriyle devam ediyor.

Kaynak: AA

Milli Muharip Uçak, Havacılık, Teknoloji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi KAAN Uçağının Taksi Testleri Başladı - Son Dakika

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